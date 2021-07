Des écouteurs sans fil et un casque avec suivi de la tête chez Yamaha

Yamaha, bien connu des amateurs pour ses instruments de musique, est aussi un constructeur de produits audio grand public. Pour l'été, il dévoile deux nouveautés : des écouteurs sans fil, et surtout un casque avec réduction de bruit active et suivi des mouvements de la tête.

© Yamaha

Les utilisateurs qui voudront voyager léger cet été pourront opter pour les nouveaux écouteurs TW-E3B, 25 % moins encombrants que leurs prédécesseurs et ne pesant que 5 grammes chacun. Les petites oreilles devraient apprécier ! Un revêtement antidérapant habille la section intérieure et s’adapte à toutes les morphologies. Yamaha fournit d’ailleurs quatre paires d’embouts de tailles différentes.

Une écoute tridimensionnelle

Ces écouteurs n’intègrent pas de réduction active du bruit, mais le constructeur met en avant le système Listening Care pour profiter de la meilleure écoute possible à faible volume. Cette technologie ajuste les fréquences sonores sur tout le spectre et s’optimise de manière intelligente en fonction de l’environnement. Ils intègrent aussi le Bluetooth 5.0, le support de l’aptX, des boutons sont présents pour contrôler la musique et lancer un assistant (Google ou Siri).

L’autonomie de chaque écouteur est de 6 heures, elle se prolonge à 24 heures grâce au boîtier de recharge. Le produit est disponible en rose poudré, mauve, vert d’eau, gris et noir pour 129 €, il sera commercialisé le mois prochain.

Le casque sans fil YH-L700A est plus ambitieux. Lui aussi intègre la technologie Listening Care, mais il ajoute en plus la réduction de bruit active (ANC) qui n’interfère jamais avec la source sonore originale avec l’aide de micro intra-auriculaires qui « écoutent » les signaux combinés de la musique et du bruit. Un algorithme vient séparer le traitement du signal du bruit de fond avec celui de la musique.

Autre innovation, « l’écoute multidimensionnelle » qui localise les sons et les instruments individuellement. La source sonore peut se positionner en fonction des mouvements de la tête. Le casque, qui pèse 330 grammes, bénéficie par ailleurs d’une autonomie de 34 heures en mode ANC, ou de 11 heures avec l’ANC et le mode d’immersion sonore 3D. Il sera disponible en août pou 499 €.