Galaxy S21 : Samsung révèle une offre hallucinante sur son site officiel 🔥

Toute la gamme des Samsung Galaxy S21 voit son prix s'effondrer sur le site officiel grâce à divers avantages. Ce dimanche, cette opération spéciale Shopping d'été prend fin : il ne faut plus attendre, sous risque de voir passer ces offres XXL sous votre nez.

Pour cette édition des soldes, Samsung ne lésine pas sur les remises. La marque dévoile d’excellentes offres sur son store officiel, y compris sur les références les plus premium et populaires du moment. On retrouve des avantages inédits sur les précieux Galaxy S21 : si vous les cumulez, vous pouvez faire des économies de plusieurs centaines d’euros pour l’obtenir quasiment à la moitié de son prix.

Pour voir les offres sur les Galaxy S21, c'est ici :

Dévoilée par la marque en janvier 2021, la gamme des Samsung Galaxy S21 se compose de trois modèles. S’ils disposent de quelques petites différences qui justifient les écarts de prix, tous ces smartphones sont des appareils très premium. C’est simple, tous peuvent se targuer de faire partie des téléphones Android les plus puissants (et design) au monde cette année.

Si les Samsung Galaxy S21 sont des smartphones de qualité, leur prix peut être un frein à l’achat pour le public. Avec les remises affichées ce week-end, vous êtes assuré de faire baisser fortement le tarif du modèle qui vous intéressent. Les avantages peuvent varier selon les versions, mais vous pouvez être certain que vous économisez dans tous les cas sur la boutique officielle.

Les Samsung Galaxy S21 en chute libre

Tous les Samsung Galaxy S21 sont ciblés par des avantages sur le site officiel. Le grand intérêt de ces offres tient dans le fait qu’il est possible de cumuler ces derniers pour avoir droit au meilleur prix sur la boutique du coréen. Vous pouvez tester le simulateur directement sur le site pour voir le niveau des remises sur chaque référence.

La marque met à l’honneur un premier avantage qui prend la forme d’une réduction immédiate. Si vous choisissez le Samsung Galaxy S21, celle-ci sera de 60 euros. Dans le cas où vous faites le choix du Galaxy S21+ ou S21 Ultra, elle monte à 160 euros. Tous les modèles et tous les coloris sont concernés, l’offre s’applique quand vous ajoutez le smartphone au panier. Vous allez le voir, le téléphone le plus intéressant ce week-end est le Galaxy S21 Ultra – qui est aussi le plus performant.

Ce premier avantage se cumule avec une offre de remboursement qui cible tous les Samsung Galaxy S21. Si vous prenez un des modèles, vous pouvez vous faire rembourser jusqu’à 100 euros après la commande. Pour ce faire, il suffit de remplir un document accessible sur la boutique officielle, toute la démarche est simple et elle est détaillée.

Dans le cas où vous craquez pour le Samsung Galaxy S21 — peu importe le modèle, vous pouvez aussi bénéficier d’un bonus à la reprise de 100 euros. C’est parfait si vous voulez renvoyer votre smartphone actuel, sachant que ce bonus s’additionne au montant de la reprise de base. Dans le cas où vous êtes en possession d’un téléphone assez récent, vous avez vite la possibilité de faire des économies de plusieurs centaines d’euros.

L’autre avantage concerne les achats multiples sur le site officiel. Si vous prenez le pack personnalisé avec le Samsung Galaxy S21 et deux ou autres articles, vous avez droit à 10% et 15% de réduction respective sur le panier globale. C’est parfait si vous recherchez d’autres appareils de la marque tout aussi solides et performants, à l’exemple de ses écouteurs sans fil ou de son téléviseur.

Le dernier avantage vous permet de cagnotter 5% en points Samsung Rewards. Ces derniers s’ajoutent directement à votre compte sur le site officiel et vous pouvez les utiliser dès les achats suivants, cela peut s’avérer bien utile pour prendre des accessoires comme une coque ou autre. Plus globalement, toutes ces offres additionnées sont absolument géniales pour faire baisser très lourdement le prix de votre prochain Samsung Galaxy S21.

Comment choisir son Samsung Galaxy S21 ?

Cette gamme composée de trois Galaxy S21 dispose de gros points communs, mais aussi de quelques différences. Si le prix est un critère que vous allez certainement prendre en compte, ces éléments techniques peuvent aussi être à prendre en compte pour choisir le prochain modèle. Il tiendra pour les 5 à 10 prochaines années, c’est un investissement qui sera amorti.

Les Samsung Galaxy S21 ont tous le mérite d’être compatible avec la 5G. Si ce réseau n’est pas encore déployé dans votre région, vous êtes certain de pouvoir profiter de toutes ses qualités et de sa rapidité dès que cela sera le cas. Le tout sans avoir à changer pour un nouveau smartphone qui devra être compatible, car celui-ci l’est déjà.

Sinon, les Samsung Galaxy S21 exploitent tous les excellentes performances du processeur Exynos 2100. Il est signé du constructeur lui-même et s’illustre comme le plus récent de la gamme. Celui-ci est sur la première marche du podium des puces les plus performantes au monde pour les smartphones Android. C’est l’assurance de bénéficier d’une expérience fluide même quand vous utilisez des jeux mobiles ou des applications lourdes (traitement des photos, vidéos…).

Les Samsung Galaxy S21 profitent d’écrans OLED de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces pour des batteries de 4 000, 4 800 et 5 500 mAh. Dans les points communs, on retrouve la présence d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, mais aussi de la charge rapide, sans fil et inversée. Le quadruple module photo est doté de capteurs qui assurent une belle qualité d’image de jour comme de nuit. Le Galaxy S21 Ultra profite de la meilleure offre avec un capteur principal de 108 Mpx et une caméra avant de 40 Mpx.

Si ces offres mises en avant sur la boutique officielle sont excellentes, les Samsung Galaxy S21 risquent de partir très vite. Certains modèles sont déjà indisponibles et la gamme est régulièrement en rupture de stock depuis son arrivée sur le marché cet hiver. N’attendez plus, vous recevez le téléphone sous deux à trois jours et vous pouvez changer d’avis dans les 14 jours pour vous faire rembourser si vous n’êtes pas convaincu.

