Les Simpson avaient prédit le voyage de Richard Branson dans l’espace

Le 11 juillet 2021, Richard Branson s’est envolé dans l’espace à bord du vaisseau VSS Unity, un rêve pour celui qui a fondé Virgin Galactic il y a près de 17 ans à des fins de tourisme spatiale. Il est ainsi devenu le premier milliardaire fondateur d’une telle compagnie à voyager lui-même au-delà des limites de la Terre, avant Jeff Bezos qui doit s’envoler la semaine prochaine avec Blue Origin, et Elon Musk qui aurait réservé un vol chez… Virgin Galactic.

Cette première excursion dans l’espace, les Simpson l’avaient déjà imaginé… il y a sept ans, en 2014. Cette année-là, dans un épisode de la saison 25 baptisé « L’art de la guerre », on pouvait voir un certain Richard Branson en train de contempler un tableau depuis son vaisseau spatial. Sept ans plus tard, la réalité réplique pratiquement trait pour trait cette image de fiction.

Well its been known Virgin Galactic has been trying to get Richard Branson into space for 17 of the 34 years The Simpsons have been on the air, so the show wasn't exactly being Nostradamus here.

— D. Stamos/Helodriver (@SpacecoastPix) July 13, 2021