Redmi Note 10 Pro : il est gratuit et voici la méthode (facile) à suivre 🔥

Vous rêvez de mettre la main sur un Redmi Note 10 Pro ? On vous explique comment faire pour l'obtenir à 0€ (au lieu de 299€). Cette méthode est simple, mais elle expire déjà ce dimanche soir donc il ne faut plus attendre.

© Xiaomi

Le Redmi Note 10 Pro est le smartphone avec le meilleur rapport qualité prix du marché en 2021. Seulement, Xiaomi a du mal à assurer le stock et la plupart des sites marchands sont en rupture. Par chance, RED by SFR possède un large stock de ces appareils. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez même l’obtenir pour 0€ (au lieu de 299€) avec la méthode ci-dessous.

Le RED Deal de l’opérateur est la grande nouveauté de 2021, et c’est une offre FOLLE. En souscrivant à un forfait mobile 100 Go (qui lui-même est déjà à un prix réduit), l’opérateur vous fait cadeau de cet excellent Redmi Note 10 Pro. Cette vente flash ne dure que ce week-end et elle expire dimanche à minuit. Il y a un stock qui est limité, sautez sur les unités disponibles. C’est tout juste incroyable.

La méthode pour acquérir un Redmi Note 10 Pro à 0€ est simple et transparente – comme tout ce que propose RED by SFR. Une fois que vous avez payé le premier mois du forfait mobile (15€ au lieu de 20€) ainsi que la carte SIM à 1€, le smartphone vous est envoyé. En 24 heures, vous vous retrouvez avec l’excellent appareil, livré gratuitement, entre vos mains.

Comment obtenir ce Redmi Note 10 Pro gratuit ?

RED by SFR est connu pour n’avoir que des abonnements sans engagement. Cela dit, l’opérateur télécom a décidé d’innover cet été avec un forfait mobile qui est un peu différent. En l’occurrence, pour profiter de ce RED Deal, il faut prendre un forfait 100 Go chez lui avec un engagement sur 24 mois. Certes, il faut donc rester chez lui pendant 2 ans, mais le risque est limité. A 15€ pour 100 Go par mois, vous faites déjà une excellente affaire (comparez avec votre offre actuelle).

Mais en plus de cette très belle offre sur le forfait mobile, vous avez en bonus un Redmi Note 10 Pro qui est gratuit. Ce dernier est vendu à 299€ dans sa version 128 Go. Au-delà du prix, il faut savoir que ce téléphone est quasiment introuvable sur le marché depuis sa sortie en mars. Les ruptures de stock face à l’engouement ont été nombreuses, il faut savoir se battre pour en profiter.

Ce week-end uniquement, RED by SFR vous permet donc de sauter sur l’opportunité. Faites le calcul et vous allez comprendre l’intérêt : en payant 15€ x 24 mois, cela vous reviendra à 360€ d’abonnement sur la période totale. En parallèle, l’opérateur vous fait un cadeau de 299€ avec ce Redmi Note 10 Pro. Vous avez ensuite le choix de conserver ou non ce smartphone.

Si vous décidez de le revendre, vous allez facilement pouvoir obtenir les 299€ pour le Redmi Note 10 Pro. Étant donné qu’il sera neuf et face aux ruptures de stock, vous pouvez le revendre à ce prix sans problème. Au final, votre forfait mobile sur 2 ans ne vous coûtera donc que 61€ (360€-299€), soit 2,50€ par mois. Peu importe comment vous faites les calculs, ce RED Deal est une folie.

Nous vous invitons quand même à vous dépêcher pour profiter de cette offre sur le Redmi Note 10 Pro. RED by SFR a affiché explicitement que le stock était limité et qu’elle se réservait le droit d’interrompre son offre à tout instant. Même si le RED Deal se termine officiellement dimanche soir, il faut mieux saisir au plus vite cette occasion pour faire des économies. Il est peu probable qu’une telle chance se reproduise d’ici à la fin d’année.

Une offre inédite et généreuse

Une telle offre sur le Redmi Note 10 Pro n’a encore jamais été vue jusqu’à présent. RED by SFR nous régale avec cette vente flash qui va connaitre un immense succès en France. Compte tenu du peu d’engagement et de contraintes que l’opérateur demande, vous allez pouvoir faire une excellente affaire. Pour rappel, le dernier RED Deal avait mis en avant un iPhone 8 reconditionné d’une valeur de 180€. Ici, vous avez un produit bien plus premium et rare.

En optant pour un Redmi Note 10 Pro chez RED by SFR, vous avez bien sûr la garantie constructeur de 2 ans sur le smartphone. Pour les détails techniques, il vient avec un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces (digne des modèles les plus premium du marché) ainsi qu’une très bonne offre photo. A l’arrière, un capteur de 108 MP est présent, ce qui est extra. Au niveau de l’autonomie, le Redmi Note 10 Pro est aussi irrésistible avec une batterie de 5 020 mAh pour tenir 2 jours.

Parmi les autres arguments, on appréciera aussi l’esthétique de manière générale avec un dos en verre brossé. Son processeur, un Snapdragon 732G se place comme une puce milieu de gamme. Cela dit, pour 299€, le Redmi Note 10 Pro fait déjà mieux que la concurrence. Si l’engouement est tel et les ruptures aussi nombreuses, c’est parce que le produit a vraiment tout pour plaire.

Concernant maintenant le forfait mobile de RED by SFR, celui-ci est aussi très convaincant. Il est non seulement 25% moins cher pour l’opérateur, mais surtout il est simple à prendre en main. Vous pouvez conserver votre numéro existant (sans interruption) et toute la relation se gère en ligne. RED by SFR a mis en place un système très simple pour apporter de la transparence sur le marché. Ce RED Deal en est la preuve, et ce Redmi Note 10 Pro à prix extra est une pépite.

Pour découvrir le Redmi Note 10 Pro, c’est par ici :

