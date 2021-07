La panne du télescope Hubble a été identifiée

Le télescope Hubble, qui orbite autour de la Terre depuis plus de trente ans, est en panne. Il y a un mois, il a cessé de fournir ses données à la NASA, qui a donc dû plancher sur la raison de l'incident. Le coupable a été identifié, mais il reste maintenant à réparer les dégâts…

© Hubble / ESA

Le dysfonctionnement de Hubble a débuté le 13 juin. Depuis, les ingénieurs de la NASA s’échinent à trouver la raison du bug, qui empêche le télescope de transmettre ses centaines de gigabits de données hebdomadaires à la Terre. L’agence spatiale américaine a d’abord pensé que la panne informatique provenait d’un module mémoire.

Tester tous les composants depuis la Terre

Mais la source du problème, c’est le système de contrôle de l’alimentation, celui qui fournit l’énergie à l’ordinateur de charge utile. Un élément essentiel dans Hubble, puisqu’il assure la synchronisation de l’infrastructure scientifique du télescope, mais aussi le stockage et la transmission des données. Avec un module de contrôle de l’alimentation en panne, Hubble ne peut effectivement plus faire grand chose.

Trouver la cause de la panne a été long et difficile : Hubble orbite à 600 km autour de la Terre et évidemment, aucun mécanicien ne peut se rendre facilement auprès du télescope pour un diagnostic ! La NASA a donc dû tester chaque composant de l’appareil, et éliminer toutes les causes possibles avant de tomber sur le bon. Maintenant que le problème a été identifié, il va falloir le réparer.

L’opération s’annonce complexe, puisqu’il est impossible de relancer le module de contrôle depuis le plancher des vaches. Il faudra donc activer le système de secours (chaque élément composant Hubble possède un doublon), mais ces technologies remontent aux années 70 et le processus est particulièrement complexe. Par conséquent, les ingénieurs vont devoir procéder de manière extrêmement prudente, en pensant à chaque étape de la maintenance aux conséquences qui pourraient en découler.

L’objectif, c’est bien sûr de faire en sorte que Hubble soit de nouveau opérationnel le plus rapidement possible. Même s’il tourne autour de la Terre depuis 31 ans, le télescope n’a pas fini de livrer des données sur l’espace, et de nous émerveiller avec ses photos.