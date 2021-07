Jeux olympiques : Withings attribue les médailles en fonction des statistiques de santé connectée

Les Jeux olympiques de Tokyo débutent le 23 juillet, et malgré la menace de la Covid-19 qui pèse toujours, chaque pays espère remporter un maximum de médailles. Withings prend les paris !

La santé connectée peut-elle aider à gagner des médailles ? C’est le pari de Withings, qui a étudié les données collectées par ses appareils partout dans le monde : score de sommeil, nombre de pas, masse graisseuse… Le constructeur français a ensuite établi des classements en tentant de deviner quels pays allaient remporter le plus de médailles. Et la France n’est pas mal placée !

La France au top en natation

Le nombre total d’heures d’entraînement en natation place ainsi ainsi l’Hexagone en pole position, et de très loin avec près de 830.000 heures, contre 505.000 pour les États-Unis et 460.000 pour l’Allemagne. Historiquement, la France et les États-Unis se sont toujours opposés dans les bassins mais à en croire cette statistique, cette fois les médailles d’or devraient logiquement pleuvoir sur l’équipe tricolore.

La France n’est pas mal située non plus dans le secteur de la masse musculaire moyenne par utilisateur : le gain est de 272 grammes pour la France, derrière l’Espagne (320 grammes) et l’Italie (283 grammes). Doit-on s’attendre à des médailles de bronze pour les haltérophiles français ? Withings observe que pour la Chine, l’Australie ou encore les États-Unis, les choses risquent d’être compliquées avec des pertes de masse musculaire…

Le sommeil, indispensable pour réaliser des exploits, place la France à la plus mauvaise place : derrière la Finlande (avec un score de 72,7), les Pays-Bas (71,6) et la Belgique (71,4), l’Hexagone est en quatrième position avec 70,6. En la matière, une bonne hygiène est nécessaire pour être au top. Ce ne sera pas le cas de la Russie, de la Chine et du Japon, tout au fond du classement.

L’équipe olympique tricolore ne doit pas trop s’attendre à remporter des médailles dans les disciplines impliquant la marche. La France est en effet avant-dernière du classement avec une moyenne de 5.352 pas quotidiens, devant la Hongrie (5.351) mais très loin derrière les trois champions que sont l’Espagne (6.257), la Suède (6.469) et la Chine (6.228).

Withings a collecté ces données de manière anonymisée auprès de 5 millions d’utilisateurs de balances et de montres connectés dans le monde depuis les derniers Jeux olympiques de Rio en 2016.