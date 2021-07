Avis aux pros, l’iPhone 12 Mini n’est qu’à 19 euros chez Bouygues Telecom Entreprises

Offrez des iPhone 12 Mini à vos collaborateurs, il ne coûte que 19 euros HT chez Bouygues Telecom Entreprises.

Que cela pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos collaborateurs en leur un offrant un smartphone flambant et de grande qualité, cette offre de Bouygues Telecom Entreprises devrait vous plaire. L’opérateur propose en ce moment l’iPhone 12 Mini pour seulement 19 euros HT en souscrivant à un forfait Neo Entreprise intégral avec 75 Go de données en 4G et 5G, comme en 5G. La prise en charge de cette nouvelle norme réseau va vous permettre de rester connecté à vos clients à toute vitesse et en déplacement. Une occasion à saisir.

Forfait Neo Entreprise Intégral 5G : communiquez partout, tout le temps

Pour profiter de ce tout petit prix sur l’iPhone 12 Mini, vous devrez souscrire au forfait Neo Entreprise intégral 5G avec 75 données chez Bouygues Telecom. C’est une offre très complète qui comprendre notamment :

Des appels, SMS et MMS en illimité dans toute l’Europe et en zone “Business 1” (USA et Canada notamment)

Une enveloppe data de 75 Go / mois en 5G et à des réseaux 3G/4G internationaux

L’activation d’une 2ème SIM Internet mobile 15 Go / mois en option

Un échange de votre mobile en France métropolitaine et à l’international en cas de panne garantie

Avec l’iPhone 12, ce forfait est facturé 45 euros par mois HT avec un engagement de 36 mois, mais à partir de 3 lignes, les tarifs deviennent dégressifs. Cela en fait une offre idéale pour les entreprises qui ont plus de 3 salariés à équiper et plus vous en aurez, plus vous ferez des économies. Pour connaître les tarifs correspondant à vos besoins, il faudra prendre contact avec Bouygues Telecom Entreprises qui formulera pour vous une offre commerciale adaptée à vos besoins.

iPhone 12 mini : le smartphone parfait en entreprise

L’iPhone 12 Mini est, comme son nom l’indique, le plus petit modèle de la série iPhone 12 lancée à l’automne 2020. Un petit format qui se glisse dans toutes les poches, mais, particulièrement puissant, il saura répondre à tous les besoins d’un professionnel. C’est notamment le cas grâce à son processeur A14 Bionic qui est aujourd’hui le processeur mobile le plus rapide du marché. Il sera donc en mesure d’accéder rapidement à tous les documents dont vous pourriez avoir besoin.

L’autre avantage, et c’est l’intérêt l’acheter conjointement au forfait Neo Entreprise intégral : il est compatible avec le réseau 5G. Si le réseau est encore en cours de déploiement, les grandes villes sont déjà couvertes relativement correctement. Ce sera un vrai gain en termes d’usage pour vous et vos collaborateurs grâce au téléchargement très rapide de pièces jointes ou la facilité avec laquelle sera possible de lancer des visioconférences. C’est par ailleurs un choix d’avenir qui ne vous obligera pas à renouveler les smartphones lorsque la 5G deviendra indispensable dans les prochains mois et les prochaines années.

Pour le reste, c’est un smartphone Apple avec toute la simplicité d’utilisation que cela comporte, et toute la sécurité liée à l’écosystème de Cupertino qui n’a guère d’intérêt pour les données de ses utilisateurs. C’est ce qui rend les iPhone des terminaux particulièrement adaptés à des usages pro, surtout si vous manipulez des données particulièrement sensibles. Si vous préférez Android, sachez que Bouygues Telecom Entreprises propose également le Galaxy S21 5G EE (Entreprise Edition) pour 19 euros hors taxe également.

Bouygues Telecom Entreprises vous accompagne dans tous vos projets

Si ces deux offres sur l’iPhone 12 Mini et le Galaxy S21 sont particulièrement intéressantes, Bouygues Telecom Entreprises c’est bien plus que cela. La filiale Business de Bouygues peut vous accompagner sur tous les projets de votre entreprise ayant trait à la communication. Du diagnostic télécom à l’installation de la fibre optique dans vos bureaux sans oublier la gestion de la flotte des téléphones mobiles de vos collaborateurs.

