Apple Allemagne parle d’un MacBook Pro 16 pouces avec… puce M1

Un internaute allemand est tombé sur un MacBook Pro 16 pouces doté d’une puce M1 en configurant sa machine sur l’Apple Store.

© Joshua Woroniecki / Unsplash

Bug de l’Apple Store ou véritable leak ? S’il faudra encore attendre quelques mois avant d’en avoir le coeur net, l’information a de quoi semer le trouble. En effet, tandis qu’on s’attend à voir débarquer de nouveaux MacBook Pro de 16 et 14 pouces totalement remaniés et équipés d’une nouvelle puce Apple Silicon, un internaute allemand est tombé sur un soi-disant MacBook Pro 16 pouces équipé… d’une puce M1.

Simple bug ?

« Maintenant avec la nouvelle puce Apple M1 », peut-on lire dans la description (en allemand) de cette machine dénichée par un utilisateur allemand au moment où celui-ci partageait la configuration de son ordinateur à un proche.

Outre la présence d’une puce M1, l’ordinateur présent dans la capture d’écran partagée par cet internaute ressemble à s’y méprendre au dernier MacBook Pro 16 pouces, lancé fin 2019. Pas grand chose à voir avec les futurs MacBook Pro attendus avec un tout nouveau châssis, intégrant des ports aujourd’hui disparus comme un slot SD ou un port HDMI.

De plus, toutes les rumeurs s’accordent à dire que cette nouvelle machine devrait laisser de côté la Touch Bar, cette petite barre tactile située en haut du clavier, et qui n’a jamais réellement su trouver sa place. Or, dans cette capture d’écran, on peut clairement voir que l’ordinateur est bel et bien équipé d’une Touch Bar, laissant penser qu’il ne s’agit probablement que d’un bug d’affichage.

Une puce M1 sur MacBook Pro, vraiment ?

On aurait bien du mal à s’imaginer qu’Apple puisse lancer de nouveaux MacBook Pro avec une puce M1, alors que cette gamme a toujours eu l’avantage de la puissance. L’équiper d’une puce M1, un processeur qu’on peut retrouver sur MacBook Air M1 vendu bien moins cher, n’aurait pas de sens. À mois qu’Apple ne conserve le nom “M1” et ne fasse évoluer sa puce suivant la machine équipée ?

De plus, Apple lui-même a fait fuiter les termes « M1X et « M1X MacBook Pro » en diffusant sa keynote de la WWDC sur YouTube, laissant peu de place au doute quant à l’arrivée prochaine d’une variante musclée de la première puce ARM pour Mac.