Google : comment effacer systématiquement votre historique de navigation ?

Voici une astuce qui pourrait vous sauver la vie si vous utilisez un autre ordinateur que le vôtre ou tout simplement si vous souhaitez cacher vos recherches aux yeux indiscrets. En deux clics, découvrez comment supprimer vos 15 dernières minutes sur Google Search.

© Christian Wiediger / Unsplash

Il y a de nombreuses raisons qui motivent une envie de supprimer son historique. Que vous ayez visité un site pour adultes sur l’ordinateur familial ou préparé une surprise pour une personne de votre foyer, il est toujours nécessaire de connaître la marche à suivre sur mobile et sur PC. Mais voilà, parfois, la suppression totale peut vous jouer des tours, notamment si vous cherchez à conserver certaines de vos recherches pour plus tard. Voici donc un petit tutoriel pour apprendre à supprimer les 15 dernières minutes et ainsi conserver vos précédentes recherches, ou celles de la machine que vous utilisez.

Sur iOS :

Si vous utilisez la version mobile de Google Search, sur votre iPhone ou iPad, il faudra sélectionner votre profil situé en haut à droite. Ensuite, il s’agit simplement de cliquer sur “supprimer les 15 dernières minutes”. Vous pourrez également choisir une plage plus courte ou plus longue selon vos besoins.

Sur Android :

Rendez-vous dans l’application, cliquez en bas à droite sur l’icône “plus” et sélectionnez “historique de recherche”. Vous pouvez ensuite supprimer toutes vos activités du jour ou définir une plage calendaire. À noter que Google propose aussi la suppression automatique tous les trois mois, histoire de faire un tri régulier dans vos recherches les plus saugrenues comme “c’est quoi les boules blanches dans les pots de cornichons ?”.

Pour les plus radicaux, vous pouvez également ne jamais enregistrer l’historique de vos recherches dans Google Search en cliquant sur votre icône et choisissez d’“utiliser sans compte”. Le tour est joué !