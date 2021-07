Comme le bitcoin, le cours des AirPods Max est en chute libre

Les baisses de prix s'enchaînent sur les Airpods Max. Ils tombent aujourd'hui à moins de 500 euros chez Amazon.

© JDG

Après une jolie chute dès le début des soldes, les AirPods Max s’accordent une nouvelle baisse, à croire qu’il prend exemple sur le bitcoin. Pour la première fois, le fameux casque d’Apple passe sous la barre des 500 euros chez Amazon, vendu et expédié par le marchand avec toutes les garanties que cela implique. À l’approche de l’été et avec cette réduction, c’est sans doute le bon moment de craquer pour cette réduction de plus de 130 euros par rapport au prix officiel. Attention, en revanche, elle n’est valable que sur la couleur bleu ciel.

Les Airpods Max : le meilleur casque sans fil du marché ?

S’il s’agit du premier “vrai” casque sans fil d’Apple, les AirPods Max sont les héritiers des célèbres AirPods Pro que l’on ne présente désormais plus. Apple s’est appuyé cette expertise pour bâtir les AirPods Max mais ajuste de nombreux points. Le format “casque” permet en effet bien plus de facéties que les écouteurs. Mais rassurez, les deux éléments les plus importants sont là : qualité audio et réduction de bruit active au top.

D’abord sur le son, les AirPods Max conservent l’excellent équilibre des AirPods Pro. Aucune fréquence ne vient réellement en écraser une autre. C’est un donc un casque bien équilibré et l’une des qualités de ce casque. Cela lui permet également de se distinguer de ses deux plus gros concurrents sont les Headphones 700 de Bose et WH-1000XM4 de Sony. Ces deux derniers ont tous des signatures sonores assez marquées, là où Apple est plus neutre. Cela lui permet d’accompagner tous les types de musique avec brio et de plaire au plus grand monde. Si vous avez des goûts musicaux éclectiques, il est fait pour vous.

Sur la réduction de bruit active (ANC) ensuite : elle est à la hauteur de la qualité audio. Les AirPods Max sont parmi les meilleurs élèves sur ce point, si ce n’est même le meilleur. Non seulement il gère très bien les sons continus comme ceux de moteurs, mais il arrive en plus à très bien atténuer les voix humaines et de manière générale les sons plus soudains. Cela en fait en compagnon idéal dans toutes les circonstances, du métro au bureau en passant par la rue. Dans cette dernière, vous pourrez également utiliser le mode transparence pour entendre ce qu’il se passe autour de vous. Particulièrement naturel, ce mode est une réussite indéniable. C’est très simple, personne n’a fait mieux jusqu’à présent.

Voilà pour la partie audio, mais casque d’Apple oblige, il hérite de tout le savoir-faire de Cupertino en matière d’ergonomie, de logiciel et d’écosystème. C’est ainsi que l’on retrouve sur le casque la fameuse “couronne numérique” héritée de l’Apple Watch et toujours fluide et plaisante à manipuler. Elle permet d’ajuster le volume du casque et de contrôler la lecture en appuyant dessus. À ses côtés se trouve un autre bouton qui n’a d’autre fonction que de passer du mode transparence à l’ANC. Simple et efficace.

Les AirPods s’acoquinent évidemment particulièrement avec les produits Apple avec un appairage aussi magique qu’avec les AirPods est une intégration parfaite avec iOS et MacOS. Sachez toutefois que le casque fonctionnera aussi avec les appareils Android et les PC Windows, mais cela sera forcément un peu moins bien intégré. Cela n’en reste pas moins l’un des meilleurs casques que vous pourrez trouver à l’heure actuelle. Si à 629 euros il était assurément très cher par rapport à ses concurrents qui offraient déjà de belles prestations, avec cette réduction, il devient plus intéressant… à défaut de pouvoir être considéré comme abordable.

