Fall Guys : la saison 5 s’annonce encore plus sauvage !

Découvrez ici toutes les nouveautés qui arrivent dans Fall Guys avec la saison 5.

Fall Guys vient de dévoiler sa toute nouvelle saison lors d’un live cet après-midi. Au programme, le jeu se met aux couleurs de l’été en nous emmenant directement au cœur d’une jungle luxuriante semée d’embuches. Découvrez toutes les nouveautés de cette saison dans les lignes qui suivent. Elle sera disponible gratuitement dès le 20 juillet !

La course pour la victoire se corse

Six nouvelles épreuves attendent les plus courageux d’entre vous. Comme d’habitude, Mediatonic les a concocté à base de courses d’obstacles, d’épreuves d’agilité ou encore de vitesse, mais cette fois-ci avec un charme exotique et quelques spécificités propres au thème de la saison. On retrouvera notamment des grenouilles expansibles, des rhinocéros mécaniques, ainsi qu’un temple perdu au milieu d’une jungle remplies d’obstacles. Mediatonic décrit ces épreuves comme ceci :

Treetop Tumble – Empruntez des itinéraires ramifiés dans une course effrénée jusqu’à l’arrivée. Rempli de périlleuses balançoires en rondins et de grenouilles expansibles (oui, sérieusement). Qui sait où vos choix vous mèneront ?

– Empruntez des itinéraires ramifiés dans une course effrénée jusqu’à l’arrivée. Rempli de périlleuses balançoires en rondins et de grenouilles expansibles (oui, sérieusement). Qui sait où vos choix vous mèneront ? Stompin’ Ground – Que se passe-t-il quand les haricots s’aventurent sur le territoire des rhinocéros ? Eh bien, préparez-vous à le découvrir ! Courez, plongez et esquivez dans une fuite trépidante de trois rhinocéros mécaniques. Bonne chance !

Que se passe-t-il quand les haricots s’aventurent sur le territoire des rhinocéros ? Eh bien, préparez-vous à le découvrir ! Courez, plongez et esquivez dans une fuite trépidante de trois rhinocéros mécaniques. Bonne chance ! Lost Temple – Notre épreuve la plus ambitieuse à ce jour… et c’est une nouvelle finale ! Naviguez dans le Temple Perdu dont la forme et le chemin vers la Couronne sont en perpétuel changement.

Notre épreuve la plus ambitieuse à ce jour… et c’est une nouvelle finale ! Naviguez dans le Temple Perdu dont la forme et le chemin vers la Couronne sont en perpétuel changement. Lily Leapers – Bondissez au rythme de Lily Leapers. Gardez la tête froide pour réaliser un atterrissage parfait et conquérir chaque étage en sautant de tambour en tambour.

Bondissez au rythme de Lily Leapers. Gardez la tête froide pour réaliser un atterrissage parfait et conquérir chaque étage en sautant de tambour en tambour. Bubble Trouble – Bubble Trouble est une lutte en cinq voies entre haricots rapides et rêves de bulles ! Frayez-vous un chemin entre les zones remplies d’obstacles pour obtenir votre glorieuse qualification.

Bubble Trouble est une lutte en cinq voies entre haricots rapides et rêves de bulles ! Frayez-vous un chemin entre les zones remplies d’obstacles pour obtenir votre glorieuse qualification. Pegwin Pool Party – Dévalez des toboggans rapides et attrapez ces satanés Pegwins. Plus vous vous accrochez longtemps, plus vous gagnez de points. Nous espérons que vous avez une poigne de fer !

Skins spéciaux, événements limités, matchs en escouades… toutes les nouveautés

Comme à chaque début de saison, il y aura également des événements spéciaux à durée limitée. Ces événements vous donneront accès à des skins inédits pour votre haricot, ainsi que des motifs, ou encore des émoticônes. Durant cette saison, vous pourrez également jouer en escouade avec vos amis avec les spectacles en duo et en trio. L’occasion parfaite pour établir des stratégies de groupe et essayer de survivre aux épreuves de Fall Guys tout en restant en contact avec vos amis.

Le studio tease également l’arrivée de crossovers, tout comme le fait déjà son principal concurrent Fortnite. Cela ne serait d’ailleurs pas étonnant puisqu’Epic Games a racheté en mars dernier Mediatonic le studio à l’origine de Fall Guys. Si l’on pense à la jungle, on pourrait bientôt voir arriver des accessoires à l’effigie d’Indiana Jones, ou encore du Livre de la Jungle, qui sait ?

Pour rappel, Fall Guys est disponible sur PS4, PS5 (grâce à la rétrocompatibilité) et PC, alors que les versions Nintendo Switch et Xbox se font encore attendre. Fin avril, Mediatonic avait repoussé l’échéance par rapport à cette sortie qui est désormais prévue à une date inconnue.