La QuakeCon sera bel et bien un événement virtuel

La conférence revient du 19 au 21 août prochain avec un format en ligne et gratuit.

Annoncée il y a quelques mois, la QuakeCon sera bien de retour cet été. Si l’on savait que l’événement se tiendrait du 19 au 21 août prochains, Bethesda n’avait pas détaillé les modalités de participation à celui-ci, ni même s’il se tiendra en ligne ou en présentiel. La réponse à cette question vient d’être donnée par l’entreprise, qui a confirmé un événement en ligne cette année encore.

En effet, la situation sanitaire ne permet pas à Bethesda de pouvoir faire revenir la QuakeCon en présentiel pour le moment, celle-ci va donc se déroulement de manière numérique tout comme en 2020. Bien évidemment, l’accès sera gratuit et accessible à tous via la chaîne Twitch, entre autres, de l’événement.

Que peut-on attendre de la QuakeCon 2021 ?

Concernant le programme, Bethesda n’a révélé que certains moments forts que nous pouvons d’ores et déjà attendre, notamment des événements caritatifs, des annonces concernant des jeux déjà sortis et à venir, des tournois et des cadeaux pour les fans. Une programmation détaillée sera communiquée à l’approche de la conférence, restez donc en alerte.

Selon nous, les jeux Deathloop, Starfield ou encore Redfall devraient faire une apparition durant cet événement. Il s’agit de la première édition de la QuakeCon qui a lieu depuis que Bethesda fait partie de la grande famille des Xbox Game Studios. On ne sait pas si cela changera une partie de la programmation, mais cela risque toutefois d’impacter la sortie des titres sur consoles. La QuakeCon sera-t-elle réservée aux joueurs Xbox ou y en aura-t-il pour tout le monde ? La réponse dans un mois.