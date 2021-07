Ces oreilles de chat robotiques bougent grâce à vos ondes cérébrales

La société japonaise Neurosky vient de lancer ses nouvelles oreilles de chat robotisées, capables de bouger de manière autonome en fonction de vos ondes cérébrales.

© Neurosky

Si vous avez toujours rêvé de vous mettre dans la peau d’un chat, ces oreilles robotiques sont peut-être ce qu’il vous faut. Spécialisée dans les objets autonomes, la société japonaise Neurosky vient de lancer son nouveau bandeau Necomimi. Présenté comme deux imposantes oreilles de chat en fausse fourrure montées sur un serre-tête, le dispositif est en réalité un petit bijou de technologie, puisqu’il est capable de lire vos ondes cérébrales. Avec ses capteurs à placer sur le front et sur l’oreille gauche, le Necomimi peut ainsi décrypter certaines impulsions cérébrales, et faire bouger les oreilles en conséquence.

Ainsi, détaille une vidéo explicative partagée par l’entreprise, les oreilles seront repliées en cas de concentration ou d’état de relaxation. Une perturbation extérieure aura pour effet de redresser les oreilles, et ainsi de suite. Sur le principe, le dispositif reste le même que le premier bandeau imaginé par la société en 2012. Seules différences notables, l’utilisation de matériaux plus légers, la présence d’une batterie rechargeable, mais aussi l’intégration de haut-parleurs, qui permettent désormais au Necomimi de miauler et de ronronner.

15 000 € déjà récoltés

Actuellement disponible en précommande via sa campagne de financement participatif, le bandeau Necomimi a déjà profité d’un vif succès auprès des internautes, en récoltant 1 954 657 yens depuis le lancement du projet, soit un peu plus de 15 000€. Financé à hauteur de 390%, le projet est toujours accessible depuis la plateforme Makuake. Si ces étonnantes oreilles de chat robotiques vous font de l’œil, comptez environ 115€ (sans compter les frais de port). Si vous vous demandez encore à quoi pourrait bien servir le dispositif, l’entreprise évoque une meilleure communication et gestion des émotions non-verbales. Il faut cependant bien admettre que même si elles sont particulièrement mignonnes, on a du mal à les imaginer portées dans la vraie vie.