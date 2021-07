Marvel : Kevin Feige n’exclut pas l’arrivée de Venom dans le MCU

Venom dans le MCU, Kevin Feige préfère ne jamais dire jamais. Le président de Marvel Studios n'écarte aucune possibilité quant à l’avenir de sa franchise et annonce que cela pourrait arriver quelque part “entre demain et jamais”.

© Sony Pictures

L’univers de Spidey continue de tisser sa toile chez Sony. Le SPUMC, pour Sony Picture Universe of Marvel Characters, trace sa route dans les salles obscures avec le second opus de Venom. Mais contrairement aux aventures de Peter Parker, les films d’Eddie Brock ne sont pour l’instant pas connectés au MCU de la maison des idées. En effet, c’est grâce à un accord conclu entre Sony Pictures et Disney que l’homme araignée a pu rejoindre Les Avengers. S’il se murmure depuis plusieurs mois qu’une telle transaction pourrait s’appliquer pour Venom, Kevin Feige a tenu à remettre les pendules à l’heure à l’occasion d’une interview pour Rotten Tomatoes. Le président de Marvel explique en effet que pour l’instant, rien n’est prévu dans ce sens.

“Je ne veux évidemment pas parler de rumeurs ou de spéculations sur ce qui pourrait arriver en ce qui concerne les personnages que Marvel Studios n’a pas encore mis à l’écran. Mais je dirai ce que j’ai toujours dit : je suis chez Marvel depuis 20 ans et je n’écarterais rien. Je n’exclurai absolument rien. Toute rumeur que vous lisez en ligne pourrait arriver à tout moment entre demain et jamais.”

La réunion de Venom avec d’autres protagonistes du MCU n’est donc pas pour tout de suite. En attendant, vous pourrez toujours retrouver Eddie Brock et son symbiote dans les salles obscures dès le 20 octobre prochain. Le film réalisé par Andy Serkis verra revenir Tom Hardy dans le rôle-titre. L’acteur donnera également la réplique à Michelle Williams (Shutter Island) et Naomie Harris (Spectre). Le grand méchant de ce nouvel opus sera quant à lui campé par Woody Harrelson (Retour à Zombieland). En 2022, Sony dévoilera aussi Morbius avec Jared Leto dans la peau d’un scientifique atteint d’une maladie rare. Mais alors qu’il tente de développer un remède à ses maux, il va se transformer en une créature sanguinaire.