Amazon Prime Video : la saison 3 de The Boys sera encore plus trash

Les scénaristes vont s’attaquer à un gros morceau de l’univers des comics, en adaptant le chapitre “Herogasm” dans la troisième saison de The Boys. Il y aura du contenu explicite à en croire Eric Kripke.

Les super-héros de The Boys s’apprêtent à opérer un virage encore plus serré vers le trash. Le créateur, lors d’une interview pour The Wrap, est revenu sur l’adaptation de Herogasm, un chapitre particulièrement sulfureux de la bande-dessinée. Dans ce numéro, tous les super-héros se retrouvent autour d’une fête annuelle où la débauche est l’invitée principale. Cette célébration, organisée par Vaught, est infiltrée par Hughie et sa bande qui assistent à une partie fine entre plusieurs membres des Seven. La série, qui n’a pas lésiné sur le contenu explicite depuis son lancement en 2019 s’apprête à faire monter la tension d’un cran à en croire le scénariste. Si l’idée aura de quoi ravir les amateurs des comics, Amazon aurait quelques réticences à explorer totalement cette nouvelle intrigue selon Eric Kripke.

“Quand j’ai présenté cet épisode, à Andie Green, Katie Graves et le reste des dirigeants d’Amazon, je pense qu’il y a eu une sorte de soupir de résignation. Ils m’ont rapidement dit “écoutez, vous avez fait vos preuves en deux ans. Nous savions que ce n’était qu’une question de temps.”

Un épisode X-rated

Pour retranscrire à l’écran cette orgie super-héroïque, les créateurs de The Boys n’y sont visiblement pas allés de main morte. Eric Kripke n’a d’ailleurs pas manqué de préciser que certaines des séquences pouvaient être classées X, soit interdites aux mineurs aux États-Unis. Il faudra donc s’attendre à de la sexualité graphique, même si une certaine retenue a été observée par les équipes créatives.

“Nous veillerons à ne pas franchir la ligne rouge et à être scandaleux sans tomber dans la surenchère bien évidemment. Il y aura probablement beaucoup d’autocensure, mais à quiconque est fan des comics et de ce volume en particulier, je peux juste vous dire que vous allez certainement vivre l’expérience complète de Herogasm. Cela ne fait aucun doute.”

La saison 3 de The Boys est actuellement en tournage et devrait rejoindre nos écrans dans les prochains mois. Pour l’instant, Amazon Prime Video n’a pas donné de date de sortie, mais il faudra s’attendre à retrouver Hughie et toute sa bande au plus tard à la fin de l’année 2021. En attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir les deux premières salves d’épisodes sur Amazon Prime Video.

