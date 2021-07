Free : avec cette nouvelle offre, l’Apple TV 4K devient presque gratuite

Vous lorgnez sur la dernière Apple TV 4K ? Free propose une offre imbattable qui devrait vous intéresser.

© JDG

Même si les opérateurs proposent tous des décodeurs TV pour accompagner leurs box Internet, nombreux sont ceux à se tourner vers des boîtiers tiers pour profiter de leurs contenus préférés sur téléviseur. Grâce à Free, ceux qui lorgnaient vers la dernière Apple TV 4K pourront dorénavant choisir de l’obtenir à la place du traditionnel décodeur.

Vendu 199€ par Apple, l’Apple TV 4K (version 32 Go) sera désormais accessible directement en souscrivant un abonnement chez Free. Cette offre concernant les Freebox Pop et Delta permet d’acquérir le boîtier d’Apple en lieu et place du player Pop ou mini 4K. L’option est disponible dans la rubrique « Télévision » > « Gérer l’option multi-TV », et sera facturée 2€/mois pendant 48 mois, soit 96€ au total, au lieu de 199€.

Une véritable affaire, d’autant plus qu’il s’agit là d’un achat et pas d’une location. De ce fait, l’abonné pourra conserver l’Apple TV 4K sans surcoût après avoir payé la somme totale, qui peut être réglée à tout moment. À titre de comparaison, la location pour un player Pop ou mini 4K est facturée 4,99€/mois, et celui-ci reste la propriété de Free.

OQEE by Free inclus

Déjà financièrement intéressante, cette offre de Free l’est d’autant plus puisqu’un abonnement de trois mois à Apple TV+ est offert à l’achat de l’Apple TV 4K. La box sera équipée d’emblée avec OQEE by Free, une application permettant d’accéder à des contenus compris dans l’abonnement Free, dont la ligue 1 Uber Eats et des raccourcis vers les services de SvOD comprenant Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Canal+.

Découvrez les offres de Free