CANAL+ casse le prix de sa série limitée Disney+ (50€ offert, un mois gratuit, 72€ de réduction)

CANAL+ et Disney+ dans un seul et même abonnement avec 6 euros de réduction et un mois offert ? Cela ne se refuse pas.

Plus le temps passe et plus le nombre de services de streaming accessibles en France augmente. Pour se faciliter la tâche, les regrouper pour faire des économies est une bonne solution ? C’est exactement ce que fait la nouvelle offre de CANAL+. La chaîne propose en ce moment un abonnement incluant l’accès à CANAL+, sa plateforme VOD MyCanal et l’accès à Disney+ dans un seul et même abonnement pour seulement 24,99 euros par mois au lieu de 31,99 euros par mois, soit 72 euros de réduction par an. En plus de cela, vous avez droit en bonus à un mois offert pour l’essayer gratuitement et 50€ offerts :

CANAL+, des contenus comme s’il en pleuvait

Historiquement connue comme LA chaîne payante du PAF, CANAL+ a opéré une véritable révolution avec MyCanal qui est aujourd’hui un service de streaming particulièrement complet et avec une offre unique. C’est le seul abonnement capable d’offrir une expérience TV complète. MyCanal permet en effet d’accéder à pléthore de contenus à la demande… mais aussi de regarder la télévision “en direct” comme sur un bon vieux téléviseur. Cette fonctionnalité permet aussi de se passer totalement de décodeur TV pour accéder aux chaînes, ce qui peut faire baisser la facture de votre box internet.

La seconde force de CANAL+, c’est son catalogue de créations originales. On pense notamment au Bureau des Légendes, Baron Noir, Vernon Subutex, Hippocrate ou encore Validé pour ne citer qu’eux. CANAL+ n’est évidemment pas en reste côté cinéma. Productrice de nombreux films et chaîne payante à la fois, CANAL+ a droit à la chronologie des médias la plus courte de la TV française. Elle est donc en mesure de diffuser les longs-métrages sur son antenne bien plus rapidement que les autres. Enfin, CANAL+ est présent sur le Sport. C’est le diffuseur des championnats de Formule 1 et de Moto GP, de la Premier League de Football ou encore du Top 14 pour les amateurs de Rugby. Enfin, dès le mois d’août, le meilleur de l’UEFA Champions League reviendra sur CANAL+.

Si vous n’aviez jamais testé le service, il est temps de le faire avec cette offre qui, non contente d’accorder l’accès à MyCanal et CANAL+, vous donne aussi droit à Disney+. Les deux ne vous coûteront que 24,99 euros par mois l’accès aux contenus aussi bien sur votre TV (via le décodeur CANAL+ ou celui de votre FAI) ou sur votre ordinateur, tablette ou smartphone (et d’autres appareils Android TV).

Disney+ : Loki, Luca, mais pas que

Après des débuts relativement timides, Disney+ a enfin gagné ses lettres de noblesse ces derniers mois grâce à plusieurs films et séries remarqués et remarquables. La dernière date est évidemment Loki qui s’inscrit dans l’univers Marvel suit les aventures du Dieu d’Asgard qui a réussi à échapper à la vigilance des Avengers et s’enfuit avec le Tesseract après Avengers : Endgame. La série est en ce moment diffusée chaque semaine sur la plateforme de Disney et chaque épisode reçoit un accueil élogieux.

Si cette série en cours fait grand bruit, l’accès à Disney+ vous permettra également de vous replonger dans les films et séries passés. Vous pourrez regarder à nouveau les films du MCU (Iron Man, Thor, Les Gardiens de la Galaxie, etc.) diffusés initialement au cinéma, mais aussi des séries exclusivement accessibles sur la plateforme comme WandaVision ou Falcon et le Soldat de l’Hiver. Deux séries encore une fois particulièrement réussies et acclamées par la critique. Vous y trouverez également des longs-métrages comme Soul et des classiques Disney.

Par ailleurs, l’agent récent de la rubrique Star destinée à un public plus âgé regorge de contenu appétissant, dont certaines séries indémodables comme Scrubs, Buffy contre les Vampires et beaucoup d’autres. Vous y trouverez des centaines de films honteusement célèbres et bien évidemment (presque) tous les films Star Wars (épisodes I à VIII et Spin-off récents) et la série qui est dérivée : The Mandalorian. Disney+ est désormais une plateforme de streaming mature au catalogue très complet dont il serait bête de se priver, surtout dans le cadre de cette offre qui le rend bien plus accessible.

L’offre CANAL+ / Disney+ en résumé

En résumé avec cette offre de CANAL+ vous avez droit à :

MyCanal

Les chaînes CANAL+ / CANAL+ Décalé

Les chaînes de la TNT en direct

Tous les contenus de CANAL+ en VoD (300 films par an et les créations originales)

Tout Disney+

Accessible sur votre TV ou votre smartphone, tablette, ordinateur et autres appareils compatibles (Fire TV, Mi Box S, Shield TV, etc.)

Pour 24,99 euros par mois au lieu de 31,99 euros par mois (engagement de 24 mois)

Sachez par ailleurs que si vous souhaitez encore plus de contenus, vous pouvez également souscrire à d’autres formules d’abonnement. Cela permet d’ajouter notamment des chaînes de cinéma (CANAL+ cinéma entre autres), mais aussi des services de streaming complémentaires comme Netflix ou OCS. Autrement dit, que vous cherchiez uniquement CANAL+ et Disney+ ou une offre de cinéma et de série exhaustive ou presque vous trouverez forcément de quoi satisfaire vos envies.

