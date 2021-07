Square Enix fournit des détails sur les Final Fantasy Pixel Remasters

Les Pixel Remasters promettent d’uniformiser les premiers opus de la franchise tout en les rendant plus accessibles grâce au portage mobile.

Prévus pour le 28 juillet, les trois premiers opus de la franchise Final Fantasy vont pouvoir ressortir sur PC et mobiles dans une version remasterisée baptisée « pixel perfect ». Cela sera également le cas des trois opus suivant, de Final Fantasy IV au VI, qui sortiront ultérieurement sur les mêmes supports. Quelques jours à peine avant cette date fatidique, Square Enix a souhaité nous parler un peu plus de ce qui attend les joueurs du côté de ces remasters.

Graphismes, musiques, animations… rien n’est laissé au hasard

D’abord pensés pour uniformiser les premiers opus de la saga, ces remasters ont pour but de faire peau neuve afin d’être découverts ou redécouverts dans les meilleures conditions possibles. À ce titre, si l’histoire originale ne changera pas, les graphismes, les dessins, la musique et bien d’autres éléments ont repris un coup de vernis ou ont été complètement retravaillés par les artistes de Square Enix.

C’est le cas des graphismes notamment, qui ont été complètement retravaillés par rapport à la logique du pixel, afin que les jeux puissent s’adapter aux écrans HD. Pas de panique, vous ne verrez pas de grands changements à l’œuvre pour les personnages, bien qu’ils auront été redessinés par Kazuko Shibuya, la graphiste iconique de Square Enix.

Même combat pour les musiques des jeux, qui ne seront plus tout à fait les mêmes mais qui auront été harmonisées et modifiées sous la supervision du compositeur originel Nobuo Uematsu. Il s’agira donc des mêmes versions que l’on aime, mais en mieux.

Les trois premiers Final Fantasy Pixel Remaster sortent ce 28 juillet sur iOS, Android et PC au prix unitaire de 11,99€ et 17,99€ pour le troisième opus. Le bundle avec les six opus sortira sur Steam au prix de 75€.