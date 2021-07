Cette promo sur le SSD NVMe WD Blue de 1 To va vous faire craquer

Cdiscount propose aujourd'hui SSD NVMe Western Digital de 1 To à moins de 90 euros. Cela ne se refuse pas non ?

Les SSD ont remplacé les disques à plateaux, et peu à peu les SSD NVMe remplacent les SSD traditionnels. L’histoire se répète au fur et mesure que le prix des disques NVMe baisse. Si vous n’avez toujours pas sauté le pas, Cdiscount propose aujourd’hui un SSD NVMe 1 To de Western Digital (WD) “Blue” à seulement 89,99 euros. Il n’a jamais été aussi peu cher chez le marchand et c’est donc une bonne occasion pour investir dans un de ces disques qui ont pour principal avantage une vitesse très élevée.

WD Blue 1 To : tous les plaisirs du SSD NVMe à petit prix

Pour tenir un tarif abordable, ce SSD NVMe se concentre sur les essentiels de la technologie, il propose donc les vitesses classiques de ce genre de disque : jusqu’à 2400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1950 Mo/s en écriture. S’il existe des modèle qui dépassent désormais les 5000 Mo/s, c’est déjà largement supérieur à des SSD classiques qui plafonnent à 600 Mo/s dans les meilleurs cas.

Détail important par rapport aux SSD traditionnels, les NVMe se connectent sur un port PCIe au format M2. Il en faudra donc un de libre sur votre carte-mère. Ces emplacements sont désormais standard sur la plupart des modèles sortis ces dernières années. Vous devriez donc probablement en posséder un, mais vérifiez tout de même que votre machine est bien compatible. Généralement, un dissipateur est également fourni avec la carte-mère, car les SSD NVMe peuvent chauffer assez rapidement lors d’une utilisation intensive. Ceci étant dit, ce disque ne devrait pas monter en température plus que de raison dans le cadre d’un usage classique. En clair, un dissipateur est recommandé, mais il n’est pas obligatoire.

Grâce à leurs débits importants, les NVMe sont appréciés de ceux qui manipulent régulièrement de gros fichiers et ont besoin d’un maximum de réactivité pour accéder à leurs données. Les candidats principaux sont donc les joueurs qui vont ainsi pouvoir raccourcir les temps de chargement, mais les professionnels y trouveront aussi un intérêt non négligeable.

