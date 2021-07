Xbox Game Pass : une tonne de jeux arrivent bientôt !

Microsoft ne rigole pas avec l’été et vous propose de passer le votre à jouer à une floppée de nouveaux jeux.

© Microsoft

La fin du mois de juillet approche, et alors que beaucoup sont rentrés de vacances, d’autres se préparent à y aller. Dans tous les cas, Microsoft a prévu pour ses abonnés toute une panoplie de jeux vidéo à tester durant les longues estivales qu’il nous reste. Parmi les jeux les plus populaires, on peut noter l’arrivée sur le cloud de Battlefield V, le dernier opus de la franchise d’EA en date. Celui-ci débarque avec l’abonnement EA Play, compris dans le Xbox Game Pass Ultimate.

On peut également remarquer l’arriver comme prévu de Microsoft Flight Simulator sur consoles next-gen. L’occasion parfaite pour ceux qui n’ont pas l’opportunité de partir en vacances de pouvoir quand même prendre les commandes d’un avion et de s’évader. La liste complète des jeux à venir au catalogue du Xbox Game Pass est la suivante :

Battlefield V (Cloud) – déjà disponible

Cris Tales (Cloud, Console et PC) – déjà disponible

Atomicrops (Cloud, Console et PC) – 22 juillet

Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console et PC) – 22 juillet

Last Stop (Cloud, Console et PC) – 22 juillet

Blinx: The Time Sweeper (Cloud et Console) – 26 juillet

Crimson Skies: High Road to Revenge (Cloud et Console) – 26 juillet

Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X/S) – 27 juillet

Lethal League Blaze (Cloud, Console et PC) – 29 juillet

Omno (Cloud, Console et PC) – 29 juillet

Project Wingman (PC) – 29 juillet

The Ascent (Cloud, Console et PC) – 29 juillet

Pour les abonnés Ultimate, Microsoft a également prévu le coup. Vous pourrez désormais profiter des contrôles tactiles sur plus d’une dizaine de jeux, qui sont les suivants :

Cities: Skylines

Darkest Dungeon

Fable Anniversary

Fable II

Fable III

Fuzion Frenzy

Gonner2

Joy Ride Turbo

Outlast 2

Steep

The Bard’s Tale ARPG

The Bard’s Tale IV

The Bard’s Tale Trilogy

The Wild at Heart

Enfin, dès le 31 juillet, trois jeux ne seront plus disponibles et il s’agit de It Lurks Below, Touryst et Undermine. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard !

Pour rappel, Xbox Game Pass est un service par abonnement proposé par Microsoft sur Xbox et PC. Il est disponible au prix de 9,99€ par mois pour un accès standard qui vous donne accès à une grande bibliothèque de jeux régulièrement renouvelée. Pour 12,99€, le Xbox Game Pass Ultimate vous donne également accès au cloud, au Xbox Live Gold ainsi qu’à la bibliothèque de jeux EA Play.