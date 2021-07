Netflix commence son ascension vidéoludique avec les jeux mobiles

Le dernier bilan financier de l’entreprise a révélé de nombreuses informations concernant le modèle économique adopté par Netflix et ses projets de jeux vidéo atypiques.

Après des mois de rumeurs concernant l’implication de Netflix dans le secteur vidéoludique, l’entreprise semble prendre de plus en plus d’engagements publics montrant au monde entier ses futurs projets gaming. Dans son dernier rapport financier, Netflix a détaillé vouloir s’attaquer au domaine des jeux mobiles. En effet, la firme a ainsi déclaré :

« Nous considérons les jeux comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée. Les jeux seront inclus dans l’abonnement Netflix des membres sans coût supplémentaire, comme les films et les séries. Dans un premier temps, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles ».

« Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue période d’investissements croissants dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais étant donné que nous avons commencé à développer la programmation originale il y a près de dix ans, nous pensons que le moment est venu d’en savoir plus sur la façon dont nos membres apprécient les jeux vidéo ».

Une question de passion ?

Netflix tient à rassurer ses fidèles clients sur un point, son implication dans le monde du gaming n’a pas grand-chose à voir avec l’argent. Par ailleurs, les abonnés à la plateforme pourront profiter de cette nouvelle catégorie comme ils le souhaitent et sans surcoût. La firme ne pense pas adopter de modèle économique invasif pour ses utilisateurs ni reposer ses revenus uniquement sur la catégorie gaming, qui reste un plus.

Dans le rapport, Netflix a déclaré : « Nous n’avons pas à penser aux publicités, aux achats in-game ou à d’autres formes de monétisation, ni à l’achat de titres… Nous pouvons simplement nous concentrer sur la création des expériences de jeu les plus divertissantes possible ».

Un projet prévisible

Avec des projets comme Bandersnatch, le film interactif inspiré de Black Mirror ou encore ses nombreuses productions sérielles dérivées de jeux vidéo célèbres (The Witcher, Resident Evil Infinite Darkness, The Last of Us, Castlevania, etc), on ne pouvait que se douter que Netflix jouerait sur cette interactivité afin de proposer un contenu de divertissement hybride sur sa plateforme.

Quant aux projets de l’entreprise, pour le moment rien n’est sûr et Netflix devrait bientôt revenir vers ses clients avec des informations officielles sur ce qui sera mis en place. Une chose est certaine en revanche, les jeux vidéo sont bel et bien en route et devraient arriver d’ici peu de temps.