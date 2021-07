YouTube : cette nouvelle fonctionnalité pourrait bien vous rendre riche

Les créateurs pourront prochainement recevoir de l’argent de leurs fans via un bouton dédié, directement depuis la plateforme.

© Laura Chouette / Unsplash

Il y a quelques années encore, il pouvait sembler impensable de gagner sa vie avec YouTube. Pourtant, force est de constater qu’aujourd’hui, de nombreux vidéastes parviennent à vivre de la plateforme, quand certains sont même parvenus à y faire fortune.

Néanmoins, bien que YouTube redistribue une grande partie des revenus générés par les annonces pre-roll à ses créateurs, bien peu de youtubeurs peuvent se contenter de la somme engrangée grâce à la régie de la plateforme pour espérer pourvoir vivre de leur activité sur la plateforme. De nombreux créateurs doivent donc en passer par les fameux contenus de marque, l’affiliation ou encore les tips pour espérer vivre de leur chaîne… mais voilà que la plateforme commence à déployer un nouveau moyen de monétisation pour ses créateurs.

« Super Thanks », le pourboire façon YouTube

Au fil des années, de nombreuses plateformes ont émergé afin d’aider les youtubeurs à se rémunérer grâce aux dons de leurs fans, comme Tipeee, Patreon, ou encore uTip. Prochainement, les fans n’auront plus à passer par l’une de ces plateformes et pourront aider leurs créateurs favoris directement depuis YouTube.

Cette nouvelle fonctionnalité se matérialise sous la forme d’un nouveau bouton « Super Thanks », accessible sous la vidéo d’un créateur, représenté par un coeur abritant le symbole « $ ». En cliquant dessus, il sera possible de verser un « pourboire » d’une valeur de 2, 5, 10 ou 50 dollars à un créateur, le tout accompagné d’une petite animation puis d’un commentaire largement mis en valeur sous la vidéo.

« Les créateurs sont au cœur de ce que nous faisons ici, à YouTube, et nous explorons constamment de nouvelles façons de les aider à se lancer, à développer leurs activités et à diversifier leurs revenus » déclare YouTube à propos des « Super Thanks ».

Pour l’heure, cette fonction est encore en cours de déploiement, et la plateforme n’a pas confirmé de date exacte de lancement dans nos contrées. Les « Super Thanks » devraient néanmoins être accessibles d’ici la fin de l’année pour tous les créateurs âgés d’au moins 18 ans et inscrits au programme YouTube Partner.