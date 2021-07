One Piece arrive au cinéma avec trois long-métrages cette semaine

Alors que le 100ème volume du manga fera son arrivée en France dans quelques mois, One Piece donne rendez-vous cette semaine aux fans, pour découvrir l’équipage du Chapeau de paille sur grand écran.

© Toei Animation

Un marathon One Piece cet été, ça vous tente ? Cette année, l’équipage du Chapeau de paille est largement mis à l’honneur, et notamment en France, qui accueillera d’ici peu le 1000e épisode de la série animée et le 100ème volume du manga papier (prévu dans le courant du mois de décembre). En attendant de retrouver Luffy et ses comparses pirates sur papier, c’est au cinéma que les fans de la saga pourront se replonger dans l’univers du manga culte d’Eiichirō Oda. Les 22 et 23 juillet prochains, plus d’une centaine de salles obscures diffuseront ainsi un marathon dédié au pirate élastique, avec One Piece Film Z, One Piece Gold et One Piece Stampede. Un total de plus de 328 minutes de diffusion, pour (re)découvrir en version originale sous-titrée ou en français les trois derniers longs-métrages consacrés à Monkey D. Luffy.

Rendez-vous jeudi et vendredi prochain dans l’ensemble des cinémas participants pour découvrir la saga One Piece sur grand écran. La billetterie est déjà ouverte en ligne, et est accessible à partir de 15€ (18€ pour le plein tarif). Pour célébrer la diffusion prochaine du 1000e épisode de la série animée, les 1000 premiers fans à acquérir leur précieux pass se verront offrir un poster inédit.