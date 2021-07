Box Internet fibre : Bouygues lance une Série Spéciale qui va vous faire changer de FAI

Bouygues Telecom lance aujourd'hui une nouvelle série spéciale pour la fibre et sont rapport qualité-prix est pour le moins excellent.

Vous payez trop cher votre abonnement de fibre. Et si ce n’était pas le cas hier, ça l’est aujourd’hui grâce à la nouvelle Série spéciale Fibre lancée par Bouygues Telecom. Cet abonnement fibre “triple play” (TV, Internet, Téléphone fixe) avec des débits descendants allant jusqu’à 500 Mb/s ne coûte que 15,99 euros par mois pendant un an puis 36,99 euros tout simplement le meilleur rapport qualité-prix du moment.

Série Spéciale BBox : la fibre et bien plus

Habituellement, Bouygues propose trois formules fibre, cette Série spéciale en une quatrième qui vient s’intercaler entre l’abonnement Bbox Fit et l’abonnement BBox Must pour trouver le meilleur rapport qualité-prix de la gamme, et de loin. Car à 15,99 euros par mois la première année, elle est en fait au même prix que l’entrée de gamme BBox Fit… tout en étant bien plus complète.

Là où BBox Fit se contente de la Fibre à 300 Mb/s la Série spéciale monte non seulement en débit, à 500 Mb/s, mais inclut aussi la TV et la téléphonie fixe. Dans le détail cela donne :

Internet fibre jusqu’à 500 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi

Diagnostic WiFi

TV avec plus de 180 chaînes

Décodeur TV Bbox 4K avec enregistreur TV 100h

Téléphonie fixe avec appels illimités vers fixes en France et plus de 110 pays

Vous avez donc toutes les clefs pour télétravailler, étudier et vous divertir à la maison. Avec 500 Mb/s vous aurez largement assez de bande passante pour connecter tous vos appareils et regarder des contenus tout en jouant en ligne. Certes, un abonnement à 1 Gb/s permet de télécharger vos jeux et vos mises à jour plus rapidement, mais en pratique, avec un jeu de 50 Go, cela ne fera que 6 à 7 minutes de différence. Pas de quoi changer votre vie.

Au-delà du débit, l’intérêt de la fibre pour les joueurs et surtout sa très faible latence et la stabilité de la connexion. Cela permet de conserver un “ping” très bas en ligne et qui varie peu. C’est un vrai avantage dans les jeux compétitifs qui vous laissera vous concentrer sur le jeu sans avoir peur d’une défaillance technique.

Avec 300 Mb/s en envoi, cela sera également largement suffisant pour la quasi-totalité des professionnels. Seuls ceux qui manipulent de très gros fichiers se sentiront à l’étroit. On pense notamment aux professionnels de la vidéo qui ont parfois besoin d’envoyer plusieurs dizaines de Go.

TV et téléphone en prime

Comme il s’agit d’une offre “triple play” cette série spéciale inclut 180 chaînes de télévision. S’il est désormais assez facile d’accéder à la TV via d’autres moyens qu’un décodeur, c’est tout de même plus pratique au quotidien qu’une application. Par ailleurs, vous avez un enregistreur de 100h pour mettre en pause un programme ou le garder pour plus tard.

Pour la téléphonie fixe, rien de spécial à noter. Vous pouvez appeler tous les fixes sans limite de durée quand ils sont situés en France ou dans 110 autres pays. Cela peut toujours s’avérer pratique si vous avez de la famille ou des amis dans l’une de ces régions.

Enfin, avec cette formule, vous pourrez profiter d’un diagnostic Wi-Fi complet pour optimiser au mieux votre connexion. L’installation de la fibre est offerte si votre logement n’est pas déjà équipé. Sachez par ailleurs que Bouygues vous rembourse jusqu’à 100 euros des frais des résiliations de votre ancien fournisseur d’accès. Vous n’avez donc aucune raison d’hésiter.

Cette offre est donc proposée à 15,99 euros par mois pendant un an, puis 36,99 euros par mois, location de box incluse. Elle est réservée aux nouveaux clients. L’engagement est d’un an, vous pourrez donc facilement changer d’offre à la fin de la période promotionnelle.

