The Witcher : Monster Slayer est disponible sur iOS et Android

Le titre en réalité augmentée inspiré du monde des sorceleurs vous permet de partir à la chasse aux monstres dès maintenant.

© CD Projekt

Le studio Spokko Games vient d’officialiser la disponibilité du jeu The Witcher : Monster Slayer sur iOS et Android. Le jeu vous plongera dans le monde des sorceleurs, bien avant l’ascension de Geralt de Riv dans la profession. Découvrez le dernier trailer en live action publié par CD Projekt ci-dessous.

The Witcher : Monster Slayer est un jeu en réalité augmentée, à la mode de Pokémon GO, dans lequel vous pourrez interagir virtuellement avec votre environnement pour partir à la recherche de monstres à tuer, de marchands avec qui négocier et bien d’autres personnages. Le bestiaire sera par ailleurs bien fourni et CD Projekt nous a même réservé un certain nombre de monstres inédits.

Comme tout RPG qui se respecte, vous devrez mettre à niveau votre personnage pour affronter les monstres les plus redoutables. Pour ce faire, vous devrez concocter des potions et huiles à appliquer sur vos armes et choisissant l’armure adéquate pour vous protéger. Plus vous tuerez de monstres, plus vous collectionnerez de trophées et remplirez votre bestiaire.

Disponible sur tous les mobiles, une épée spéciale sera donnée à tous les joueurs qui téléchargeront le jeu durant la semaine de lancement. Des saisons avec des histoires inédites seront lancées petit à petit dans le jeu. CD Projekt a annoncé que la première saison est d’ores et déjà disponible.