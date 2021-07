Loki : Kate Herron donne quelques détails sur l’antagoniste de la série

Loki c’est fini, pour le moment. Cette série, qui aura battu des records d’audience sur Disney+, va revenir pour une deuxième salve d’épisodes, qui s’annoncent déjà mouvementés. Mais en attendant ce retour providentiel, Kate Herron est revenue avec io9 sur l’introduction de Kang le Conquérant dans le MCU.

© Disney+

Même s’il est mort des mains de Sylvie, le personnage incarné par Jonathan Mayors n’a pas encore livré tous ses mystères. Le protagoniste que beaucoup ont identifié comme être Kang le Conquérant jouera un rôle essentiel dans la poursuite des aventures de nos super-héros préférés sur le grand écran.

S’il y a fort à parier qu’il ne reviendra pas dans sa forme actuelle, la création du multivers laisse la porte ouverte à nombre de ses variants. Une information qui n’a rien de surprenant quand on sait que Jonathan Majors, qui l’incarne dans Loki, est également annoncé au casting d’Ant-Man 3. Pour construire cette version de Kang le Conquérant, la réalisatrice explique avoir eu plusieurs discussions avec Jonathan Majors sur la direction à adopter.

“Ce qui nous a vraiment plu, c’est de trouver cet équilibre entre extraverti et introverti. Il est isolé, le seul personnage qui semble à qui il semble parler est cette horloge, Miss Minutes. En dehors de cela, il est entouré de cette chronologie vraiment bruyante. La citadelle est quant à elle très calme, il y a une forme de solitude et d’isolement qui en découle.”

La création du multivers au cœur d’une nouvelle saga

Comme on pouvait s’en douter, le multivers jouera un rôle plus que crucial dans les prochaines phases du MCU. Loki a donc fait figure d’introduction de cette nouvelle épopée, qui tire définitivement un trait sur les pierres de l’Infini. Si Kate Herron ne donne que très peu d’informations sur ce qui pourrait nous attendre pour la suite, d’autant plus qu’elle passera le relais pour la saison 2 de Loki, elle n’a pas manqué d’adresser un petit conseil aux spectateurs. “Je ne peux pas parler de ce que l’avenir nous réserve, mais je suppose que tout est possible, n’est-ce pas ? Je suppose que je m’attends à l’inattendu, pour citer notre série.”

Découvrir Loki sur Disney+