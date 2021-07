La Chine inaugure le train le plus rapide du monde

Un véhicule impressionnant, mais qui manque encore cruellement d'infrastructure pour circuler.

© CRRC / CGTN

Lorsque l’on pense aux réseaux de train les plus sophistiqués du monde, il est difficile de ne pas penser au Japon. Dans ce domaine, l’archipel nippon a dominé le reste du monde de la tête et des épaules pendant des années. grâce au Shinkansen. Le fameux “bullet train” a longtemps été le plus rapide du monde, mais la dynamique est en train de changer.

Car de son côté, cela fait déjà quelques années que la Chine réalise des progrès fulgurants dans le domaine. Le pays de Xi Jinping viendrait ainsi d’inaugurer le nouveau train le plus rapide du monde, avec 600 km/h au compteur. Comme tous les trains les plus rapides jamais conçus, il s’agit d’un train maglev, c’est-à-dire à sustentation magnétique. Comme ce nom l’indique, au lieu de reposer directement sur des rails par l’intermédiaire de roues, ces véhicules flottent au-dessus grâce à un ensemble d’aimants très puissants.

Par conséquent, le train est entièrement débarrassé de sa résistance au roulement. Il peut donc atteindre des vitesses théoriques plus élevées que les véhicules standard. D’après CNN, en Chine, les trains à grande vitesse circulent à une moyenne de 350 km/h; les avions, eux, se déplacent entre 800 et 900 km/h. Ce train permettrait donc de combler un certain vide logistique en proposant une solution intermédiaire.

Un réseau Maglev encore balbutiant

Et cette vélocité n’est pas le seul avantage des trains Maglev. L’absence de contact avec les rails diminue grandement le bruit et les vibrations ressenties par les passagers, mais aussi par les gens qui habitent à proximité des lignes. On comprend donc aisément l’intérêt d’investir dans ces technologies… Surtout pour un pays dont la superficie totale approche les dix millions de kilomètres carrés.

Mais il faudra tout de même investir dans une infrastructure dédiée. Car à l’heure actuelle, la Chine ne dispose que d’une seule ligne Maglev en activité commerciale. Cette dernière permet au train qui y circule de parcourir les 30 kilomètres qui séparent l’aéroport Pudong de la ville de Shanghai en moins de 8 minutes, à plus de 400 km/h. Selon CNN, d’autres seraient en cours de construction, dont une entre Shangai et Hangzou. Ce n’est donc qu’une question de temps avant que le public chinois puisse en profiter.