Deux nouveaux systèmes de son impressionnants chez Sony

Si la qualité de l'image est évidemment importante, celle du son l'est au moins tout autant pour une bonne immersion. Sony a dévoilé deux nouveautés dans ce domaine, avec des caractéristiques tout aussi impressionnantes que les prix.

© Sony

La barre de son HT-A7000 promet d’envelopper l’utilisateur d’une bulle de son Surround 7.1.2. Elle intègre deux hauts parleurs orientés vers le haut pour un son qui provient du plafond, deux tweeters à faisceaux et cinq hauts parleurs qui propulsent le son vers l’avant. Un double caisson de basses est aussi présent dans la barre.

Du son enveloppant

La HT-A7000, compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS:X, embarque la technologie 360 Reality Audio qui offre une précision sonore sans pareil pour les retransmissions de concert en direct ou en studio. Au rayon des jeux, l’appareil prend en charge les formats les plus récents comme le Dolby Vision, la 4K 120 Hz et la 8K HDR.

La barre de son comprend deux ports sorties HDMI 2.1, ce qui n’est pas encore très courant, ainsi que le support de l’eARC. Elle est également compatible avec les technologies Google Cast et AirPlay 2 pour la diffusion sans fil depuis un smartphone, ainsi qu’avec Spotify Connect. Enfin, on pourra utiliser Google Assistant, intégré d’office. L’appareil est vendu 1.299 € (avec des livraisons à partir de septembre), on pourra y ajouter des caissons de basses supplémentaires ainsi que des enceintes arrière.

Toujours au rayon du son mais dans un autre format, le système HT-A9 se compose de quatre enceintes sans fil à disposer aux endroits clés de la pièce où se trouve le téléviseur. Un téléviseur sur lequel il faudra brancher le boîtier de commande aux allures d’Apple TV.

Chaque satellite intègre un haut parleur orienté vers le haut, un tweeter à dôme souple, un woofer à large directivité et deux microphones. Là aussi, on retrouve la compatibilité Dolby Atmos et DTS:X, le son 360 Reality Audio, le support Dolby Vision, etc. La particularité de ce kit est le son spatial 360 qui crée une zone d’écoute étendue qui remplit la pièce.

Le kit HT-A9 sera commercialisé au prix de 1.800 € avec une disponibilité pour septembre. Deux caissons de basses peuvent être ajoutés à partir de 500 €.