Mastercard va tester l’USDC pour convertir des cryptos en monnaie traditionnelle

Mastercard va lancer une expérimentation qui pourrait bien aider la cryptomonnaie « stable » USDC à devenir incontournable dans le secteur du paiement en ligne.

Le réseau Mastercard va lancer le test d’un outil permettant de convertir des cryptomonnaies décentralisées en monnaie fiat (monnaie fiduciaire contrôlée par les banques centrales comme l’euro ou le dollar) grâce à l’USDC. L’USDC est une stablecoin, c’est à dire une crypto amarrée à une monnaie conventionnelle, donc bénéficiant d’une faible volatilité au contraire du bitcoin ou de l’ethereum.

Gros coup de pouce pour l’USDC

Créé par Circle, l’USDC, ou USD Coin, s’appuie sur le dollar américain et fonctionne avec les blockchains Ethereum, Solana et d’autres. L’actif numérique va faire le pont entre les cryptomonnaies détenues par les clients Mastercard et la monnaie fiat qui sert à payer dans le monde réel. Pour les utilisateurs, c’est une bonne nouvelle puisque ce système va leur permettre de réduire le nombre d’étapes nécessaires dans la conversion de leurs cryptos, dont la plupart ne peuvent pas être échangées immédiatement en dollars ou en euros.

Pour Circle, ce partenariat valide une stratégie basée non pas sur la volatilité, mais sur la solidité et la fiabilité. « L’engagement entre Circle et Mastercard renforce la manière dont l’USDC accroît son rôle dans les paiements et le commerce sur Internet », se réjouit le PDG de l’entreprise, Jeremy Allaire. L’USDC va permettre d’établir un « pont vital » entre les systèmes de paiement en monnaie numérique et les grands réseaux de paiement établis.

Mastercard avait déjà annoncé son intention de se lancer dans les cryptomonnaies, mais il n’était pas question d’y aller en ordre dispersé. « Aujourd’hui, toutes les sociétés de cryptomonnaies ne disposent pas de l’infrastructure de base pour les convertir en monnaie fiduciaire traditionnelle, et nous souhaitons leur faciliter la tâche », explique Raj Dhamodharan, le responsable des actifs numériques au sein du réseau Mastercard.

Il s’agit d’un test pilote à l’heure actuelle, rien ne dit qu’il se concrétisera en service ouvert à tous les clients des cartes Mastercard. Néanmoins, on sent que l’envie est bien présente.