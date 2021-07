Forfait mobile : marre de payer une fortune ? Cette offre à 4,99€ est FOLLE

Vous voulez simplement payer le prix "juste" pour votre forfait mobile ? Arrêtez de vous faire avoir, cette offre est pas chère ET transparente.

Ces dernières années, le prix du forfait mobile moyen a eu tendance à grimper autour des 15 euros par mois. Si vous n’avez pas ce budget à mettre dans votre abonnement mobile, il faudra se montrer très patient. Il arrive ponctuellement qu’un opérateur baisse ses prix, à l’instar du MVNO Prixtel ce week-end. Il affiche la meilleure qu’on ait jamais vu ce mois-ci.

La première chose à savoir, c’est que ce forfait mobile vous permettra de payer (enfin) le prix juste pour un abonnement : il s’adapte à votre usage, en toute transparence. La deuxième chose à savoir, c’est qu’il est sans engagement pour vous. Enfin, il faut aussi garder en tête que cette offre est éphémère et qu’elle se terminera définitivement mardi.

Une gamme complète avec 3 formules

Pour répondre au public le plus large, Prixtel a imaginé une série de trois forfaits mobiles. Chacun correspond à un profil de clients différents, et notamment sur le volume de data consommé chaque mois. Le point commun entre toutes ces offres, c’est que le rapport qualité prix reste toujours très compétitif.

Le premier forfait mobile porte le nom de Le petit et c’est le plus abordable. Ce week-end, il propose de façon exceptionnelle un abonnement à 4,99€ pour 40 Go par mois (sur le réseau SFR). Vous pouvez regarder où vous voulez, aucun concurrent ne permet d’avoir autant de data à un tarif aussi contenu. Si vous avez besoin d’une rallonge de data, vous serez basculé sur les paliers supérieurs : 50 Go à 7,99€ ou 60 Go à 9,99€.

Les paliers du petit :

appels / SMS / MMS + 40 Go à 4,99€

appels / SMS / MMS + 50 Go à 7,99€

appels / SMS / MMS + 60 Go à 9,99€

C’est le même principe pour le second forfait mobile, baptisé Le grand. Ce dernier vous permet d’avoir 60, 80 ou 100 Go par mois (selon votre besoin) pour un prix de 7,99€, 10,99€ ou 12,99€ par mois. Dans tous les cas, les appels, SMS et MMS sont illimités. En prime, vous avez aussi 15 Go par mois que vous pouvez utiliser dans l’Union Européenne et les DOM.

Enfin, le troisième forfait mobile de la gamme est lui aussi similaire sur le principe, avec une petite exception. Par défaut, vous aurez 100 Go pour 12,99€ par mois. Les paliers supérieurs de 150 et 200 Go sont respectivement à 17,99€ et 22,99€ par mois. La spécificité ici, c’est que le MVNO vous donne aussi accès au réseau 5G de l’opérateur SFR. D’un point de vue rapport qualité prix, vous ne trouverez pas mieux.

Ce qu’il faut comprendre avec ces forfaits mobiles, c’est que la tarification peut évoluer mois après mois. Par défaut, vous serez sur le plus petit palier. Mais si vous avez un besoin supplémentaire, vous passerez sur les paliers du dessus. Dans tous les cas, ils ne s’apparentent pas à du hors-forfait, leur prix est ultra compétitif. Il faut plutôt le voir comme un forfait 3-en-1.

Pourquoi choisir un forfait mobile chez Prixtel ?

Fondée en 2004 (bien avant RED by SFR ou B&You), Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui connait un immense succès. Son forfait mobile “flexible” et sans engagement est très apprécié à une période où les gens cherchent de la personnalisation. C’est aussi le seul opérateur à afficher des tarifs aussi compétitifs pour un tel volume de data. A noter qu’il s’agit d’une offre exceptionnelle qui se termine déjà le mardi 27 juillet.

Outre le volume de données mobiles et l’agressivité des prix, c’est aussi la qualité du service en lui-même qui mérite le détour. Le MVNO s’appuie sur le réseau SFR pour délivrer un excellent signal à travers toute la France, que ce soit en zone urbaine ou rurale. A tout instant, vous pouvez solliciter le support client de l’opérateur pour obtenir de l’aide. Il est basé à Aix-en-Provence avec toute une équipe de conseillers dédiés.

Autre point important, Prixtel s’est mis parfaitement aux normes en matière d’environnement. Chaque forfait mobile est neutre en carbone. Le MVNO travaille en collaboration avec un partenaire pour compenser chaque émission de CO2 par des arbres. Ce sont des dizaines d’hectares qui sont plantés chaque année, c’est le seul acteur à s’engager autant pour la cause.

Enfin, on terminera sur l’évolution des prix dans la durée. Il faut savoir que Prixtel se veut transparent avec ses clients. Les tarifs bas affichés ci-dessus sont valables pour la première année uniquement. Au-delà du douzième mois, votre forfait mobile verra chacun des paliers grimper de 5€ par mois. Cela restera toujours extra sur le marché actuelle, surtout quand on sait que les abonnements grimpent vite entre 15 et 20€ par mois.

Pour accéder à toutes les offres, c’est par ici :

