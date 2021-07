LiveControl : un studio de production vidéo dopé à l’intelligence artificielle

S'il est devenu très facile de trouver son public grâce aux nombreuses plateformes de streaming vidéo, la production d'événements (c'est à dire le tournage en lui-même et le montage en direct) demeure encore complexe. C'est là qu'intervient LiveControl et son intelligence artificielle.

© LiveControl

Filmer un concert, un clip vidéo, voire un mariage pour le diffuser sur YouTube et ailleurs n’est pas si facile. Les streameurs peuvent se contenter d’un ou deux appareils photo autour de leur PC, mais lorsque l’événement nécessite de filmer plus d’une personne, cela devient tout de suite très complexe : il faut plusieurs caméras, plusieurs opérateurs, un monteur, un producteur…

Une solution économique pour la captation d’événements

Si on ne parle pas d’un tournage hollywoodien, il n’en demeure pas moins que capter un événement pour une diffusion en temps réel demande une équipe professionnelle aguerrie, ce qui engendre des frais importants. LiveControl se propose d’alléger le budget de production avec son kit comprenant un boîtier et des caméras motorisées qui filment en 4K et qui ont un zoom optique x35.

L’installation de l’équipement, qui peut être réalisée par le client, n’est guère compliquée. Durant l’événement, c’est un opérateur humain qui prend le contrôle à distance, il s’occupe du montage en direct et de la diffusion vidéo sur la plateforme de son choix.

Pour prendre ses décisions, le producteur est aidé par l’intelligence artificielle développée par LiveControl, qui permet aux caméras de suivre les mouvements des personnes et des objets. Le système suggère des angles de vue et des zooms, ce qu’il estime être le plus intéressant. Mais au bout du compte, c’est l’humain derrière la machine qui prend les décisions.

Les prix débutent à 149 $ pour la production d’un événement par semaine.