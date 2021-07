L’Étrange Noël de Monsieur Jack revient en manga

À défaut d’avoir droit à une suite sur le grand-écran (tant mieux), L’Étrange Noël de Monsieur Jack s’offre une petite incursion sur le papier glacé avec deux comics baptisé Mirror Moon.

La saison des citrouilles et des costumes effrayants n’a pas encore commencé que Disney prépare déjà Halloween. Si une suite au long-métrage d’Henry Selick n’est pas encore dans les cartons de la firme aux grandes oreilles, pourtant friande de ce genre de production, Disney va explorer l’univers imaginé par Tim Burton au travers de deux mangas de sa collection.

Baptisée Mirror Moon, cette suite au long-métrage nous transportera à Halloween Town aux côtés de Jack. Le maître de la peur se prépare à dévoiler sa nouvelle invention à tous les habitants de la ville. Alors qu’il organise avec Sally cette grande présentation, il devient clair que quelque chose ne tourne pas rond. Un sosie se faufile dans la ville en se faisant passer pour lui. Réussira-t-il à percer ce mystère à temps pour sauver les festivités ?

Divisée en deux tomes, cette nouvelle aventure de Jack est déjà disponible outre-Atlantique. Le premier numéro a été publié le 21 juillet dernier, alors que sa suite et fin est attendue pour le 18 août. Un recueil des deux opus devrait également être disponible à partir du 26 octobre prochain, juste à temps pour Halloween.

Un roman en 2022

Si vous n’êtes pas amateur de manga, Disney prépare également un roman jeunesse pour les amateurs de l’univers. Selon les dernières rumeurs, il pourrait s’agir d’une suite au film. Elle devrait rejoindre les étals des libraires au plus tôt en 2022.

En attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir le film d’Henry Selick sur Disney+. À noter également qu’un épisode de The Christmas Movie that Made Us est également consacré au long-métrage. Il retrace la création de l’univers à partir des dessins et croquis de Tim Burton, jusqu’à sa sortie dans les salles obscures en 1994.

Voir ou revoir L’Étrange Noël de Monsieur Jack sur Disney+