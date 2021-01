Disney+ : voici le programme de février

En février, Disney+ muscle son jeu. Forte du succès de Soul, qui enregistre la meilleure performance dans la semaine du 21 au 27 décembre, la plateforme va lancer une nouvelle division : Star. Consacrée à des films plus matures, elle sera inaugurée ce mois-ci.

En février, Disney+ va élargir ses horizons. La plateforme va lancer ce mois-ci une nouvelle division sur son service. Star sera officiellement active le 23 février et viendra enrichir le catalogue de la plateforme avec des films plus matures. On retrouvera ainsi des séries comme 24 heures chrono ou How I met Your Mother. Lost et Die Hard seront aussi de la partie. Cette nouveauté s’accompagne aussi d’une hausse de tarif en France comme ailleurs, qu’il sera tout de même possible d’éviter grâce à cette astuce.

Films

EPIC : la Bataille du royaume secret – 5 février

Flora et Ulysse – 19 février

Black Panther – 19 février

Disney+ va nous offrir un voyage au Wakanda. La plateforme va rendre disponible, un nouveau film de la collection Marvel. Après les événements de Captain America : Civil War, T’Challa rentre chez lui et prend place sur le trône. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de la panthère noire va être mis à rude épreuve. Il se retrouve au cœur d’un conflit qui menace le destin du Wakanda et le monde entier. Le film de Ryan Coogler met en scène Chadwick Boseman dans la peau du super-héros. Il donne la réplique à Michael B.Jordan (Creed) et Lupita Nyong’o (Us). Séries

Runaways (saison 3) – 12 février

C’est l’heure de conclure pour la série Marvel, Runaways. Après trois saisons, la production a été arrêtée en 2019. Sur Disney+, le chapitre final sera diffusé à partir du 12 février prochain. Pour rappel, Runaways suit les aventures d’un groupe d’adolescents dotés de super-pouvoirs. Ils découvrent lors d’une soirée que leurs parents se livrent à un sacrifice humain pour une association appelée Le Cercle.

Les coulisses de Pixar (saison 2 ) – 12 février

T.O.T.S (saison 1) – 19 février

X-men (saison 1&2 ) – 19 février

L’histoire sous rayon X (saison 1) – 19 février

Big Sky (saison 1) – 23 février

Helstrom (saison 1) – 23 février

Love, Victor (saison 1) – 23 février

Solar Opposites (saison 1) – 23 février

En attendant la nouvelle saison de Rick et Morty, Justin Roiland nous offre une nouvelle série et un nouvel univers. Dans Solar Opposites, diffusée depuis mai sur Hulu, quatre extraterrestres doivent s’adapter à la vie sur Terre.

Black-ish (saison 1 à 5) – 23 février

Documentaires

Le triangle des Bermudes : du mythe à la réalité – 5 février

Le Titanic redévoilé – 5 février

Les secrets des épaves de guerres – 5 février

Trésors sous les mers : Port Royal ville pirate – 12 février

Trésors sous les mers : Alcatraz – 12 février

Destination Wild : l’Inde à l’état sauvage – 26 février

Soul fait un carton sur Disney+

Disney+ muscle son jeu. La plateforme entend s’imposer dans le panorama des services SVOD et mise sur des grosses productions pour le faire. En plus de WandaVision, très attendue des fans de Marvel, Disney+ a diffusé le nouveau long-métrage de Pixar en décembre dernier. Une stratégie qui s’est avérée payante puisque Soul a été classé numéro pendant une semaine, du 21 au 27 décembre dernier. Le film sorti le matin de Noël, a battu The Office et accumulé 1,669 milliards de minutes de streaming selon Deadline. The Mandalorian, autre super-production Disney+, siège aussi dans le classement avec presque 1 milliard de minutes de visionnage cette même semaine.