Mecedes-Benz veut passer au tout-électrique dès 2030

© Justus Menke - Pixabay / Mercedes-Benz

L’automobile électrique a décidément le vent en poupe. Il y a dix ans à peine, il s’agissait encore d’un concept de niche, réservé à des précurseurs capables de dépenser de petites fortunes. Aujourd’hui, la donne a bien changé et de nombreux constructeurs historiques cherchent à s’émanciper des énergies fossiles.

Mercedes-Benz n’est pas en reste et vient d’officialiser son projet de passer au tout électrique. D’après le constructeur Daimler, tous les véhicules lancés par la marque à partir de 2025 seront exclusivement électriques. Avec l’objectif d’atteindre le tout électrique d’ici 2030, au terme d’un plan d’investissement colossal de 40 milliards de dollars. Ces fonds seront injectés directement dans la division R&D pour accélérer la conception des véhicules, et pour déployer huit nouvelles usines de batteries.

Une tendance désormais globale

La marque de véhicules de prestige rejoindra donc Ford, Volvo ou encore Audi, qui ont tous déjà annoncé une transition vers le tout électrique. Ils s’adaptent à une législation qui commence à évoluer de façon très favorable à ces technologies. Plusieurs pays poussent déjà dans ce sens; c’est le cas du Canada, la Norvège ou la Grande Bretagne. Ces pays ont par exemple déjà entériné l’interdiction totale des moteurs à combustion interne au cours de la prochaine décennie. Une petite révolution en soi, qui semble produire son petit effet; ce nudge à peine camouflé n’est certainement pas étranger aux bonnes intentions affichées par les constructeurs.

Une tendance qu’on retrouve aussi du côté des automobilistes, puisque les ventes de véhicules électriques sont en hausse constante. Si la cuvée 2020 a été assez catastrophique pour les constructeurs et concessionnaires, les véhicules électriques et hybrides ont été les seuls à tirer leur épingle du jeu avec +159% de ventes sur l’année ! Un score inédit, qui a permis de tripler la part de marché de l’électrique et de l’hybride. Ensemble, ces deux technologies représentent désormais plus de 20% du parc automobile français.