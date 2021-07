Apple Music : Kanye West explose les records avec le lancement de son album

L’artiste américain a présenté son nouvel album à son public, grâce à un événement retransmis en direct sur Apple Music. Il aurait été suivi par plus de 3,3 millions d’utilisateurs du service de streaming de la marque à la pomme.

© Apple

Le 22 juillet, Kanye West a organisé un événement de grande envergure pour le lancement de son nouvel album. En direct du stade Mercedes-Benz d’Atlanta, l’artiste américain a retrouvé son public autour d’une séance d’écoute des premiers titres de son nouvel opus baptisé Donda (en hommage à sa mère). La performance, assez déroutante puisque le chanteur n’a pas pris la peine de saluer son public et a silencieusement pris place au milieu de la scène, aurait été suivie par plus de 3,3 millions de téléspectateurs selon TMZ et des sources proches du dossier.

Avec cette soirée de lancement, Kanye West bat à plate couture le précédent record détenu par Gucci Mane et Jeezy. Les deux artistes s’étaient retrouvés en novembre dernier autour d’un duel musical Verzus Battle. Ils étaient alors plus d’1,8 million de téléspectateurs à regarder les deux rappeurs en direct. C’est donc près de 2 fois moins que Kanye West.

Un album qui se fait attendre

D’abord prévu dans les bacs pour le 23 juillet, soit le lendemain de la performance, le nouvel album aura visiblement pris du retard. Il est désormais annoncé pour le 6 août. À cette date, les utilisateurs de l’application pourront également voir ou revoir la soirée de lancement qui a eu lieu devant près de 42 000 personnes.

Télécharger Apple Music