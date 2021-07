Les MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et Mac mini M1 sont en chute libre, soyez rapide

Amazon affiche des remises XXL sur les MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et Mac mini... Tous ces ordinateurs profitent de la dernière puce M1 ultra puissante conçue par Apple. Profitez-en pour faire des économies avant la rentrée, ces offres ne vont pas durer.

© Apple

Les soldes sont presque terminées, mais cela n’empêche pas les offres de continuer à pleuvoir chez les marchands en ligne. Amazon en est le parfait exemple, il profite de cette journée pour mettre à l’honneur de belles réductions sur la gamme d’ordinateurs Apple. C’est simple, tous les MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et Mac mini ont droit à des réductions qui se situent autour de 100 euros. Voici les promotions en cours :

Pour découvrir toutes les offres sur les ordinateurs Apple, c’est par ici :

Voir l’offre chez Amazon

Dans le cas où vous commandez un MacBook Air M1, MacBook Pro M1 ou Mac mini chez Amazon, sachez que vous bénéficiez des mêmes avantages que chez Apple. Sur la plateforme marchande, l’ordinateur s’accompagne aussi d’une garantie constructeur de deux ans. En plus, vous pouvez très bien profiter des conseils du Genius Bar même si vous avez commandé l’appareil chez le marchand en ligne. C’est exactement la même chose… Sauf que le prix est plus bas.

Dans le cas où le MacBook Air M1, MacBook Pro M1 ou Mac mini ne vous convient pas, vous avez une deuxième chance. Amazon vous laisse 30 jours après la commande pour effectuer un retour suite à quoi il vous rembourse entièrement sur le produit. C’est parfait, car vous avez tout le temps d’essayer l’ordinateur Apple et de changer d’avis si vous le souhaitez.

Pourquoi craquer pour le dernier MacBook Air M1 ?

Que ce soit le MacBook Air M1, MacBook Pro M1 ou Mac mini, tous ces ordinateurs ont été présentés par Apple il y a moins d’un an. Disponibles depuis quelques mois, ils s’accompagnent pourtant déjà de remises avantageuses chez Amazon au point de devenir accessibles à un plus grand nombre. C’est une aubaine à ne pas laisser passer, vous pouvez réaliser une excellente affaire tout de suite chez Amazon.

Tous les MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et Mac mini sont dotés de la nouvelle puce M1. Ce processeur conçu par Apple permet à la marque à la pomme de prendre ses distances avec son associé Intel, mais pas seulement. Il confère aussi une belle hausse de performances à tous les nouveaux ordinateurs qui composent la gamme la plus récente d’appareils du constructeur. Pourtant, toute cette génération n’a pas connu d’augmentation par rapport à la précédente, c’est suffisamment rare pour être précisé compte tenu de la qualité de la mise à jour.

Par exemple, le MacBook Air M1 affiche des performances de processeur 3,5 fois plus élevées pour une partie graphique jusqu’à 5 fois plus rapide. On retrouve aussi l’impact de cette nouvelle puce M1 sur l’autonomie, celle-ci atteint les 18 heures sur ce nouvel ordinateur portable. Vous pouvez travailler à l’extérieur pendant une journée même si vous avez laissé votre chargeur à la maison, ce qui n’est pas le cas de la majorité des appareils concurrents présents sur le marché.

Pour sa part, le MacBook Air M1 a aussi l’avantage d’être compact et léger comme tous les modèles de la gamme Air. Comme nous l’avons évoqué, cela ne l’empêche pas d’afficher une puissance générale de folie. En conséquence, il pèse seulement 1,29 kilos, soit un poids parfait pour que vous puissiez le transporter lors de tous vos déplacements sans qu’il ne prenne trop de place dans votre sac. C’est idéal si vous travaillez à l’extérieur.

Outre le MacBook Air M1, les MacBook Pro M1 et Mac mini ont également leurs avantages. Le modèle Pro est encore plus premium que le Air, il est là si vous avez besoin d’une puissance élevée — pour travailler sur des logiciels de photo ou de vidéo par exemple. Sur les deux versions, vous retrouverez logiquement Big Sur, la dernière version du système d’exploitation macOS, ainsi que l’excellent design sobre et chic dont disposent tous les appareils signés Apple.

Des offres à ne pas manquer chez Amazon

C’est une opportunité de retrouver les MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et Mac mini avec une remise sur Amazon. Vous économisez 100 euros sur la version Air en 256 Go, au point que son prix s’approche des 1 000 euros, ce qui reste plus que convenable pour un ordinateur portable qui affiche de telles performances. Celui-ci sera aussi efficace au début qu’après quelques années d’utilisation, c’est un excellent investissement que vous pourrez amortir sur le long terme.

Les MacBook Air M1, les MacBook Pro M1 et Mac mini sont régulièrement en rupture de stock depuis leur sortie, que ce soit chez Amazon ou les autres marchands en ligne. Si vous êtes tenté par un de ces modèles, mieux vaut passer à l’action dès maintenant. Avec de telles remises, il ne serait pas étonnant que ces offres disparaissent en quelques heures.

On le rappelle, Amazon vous laisse la possibilité de bénéficier d’une seconde chance si vous prenez un MacBook Air M1, les MacBook Pro M1 ou Mac mini. Vous avez près d’un mois pour tester l’ordinateur et renvoyer le produit si vous n’êtes pas convaincu, quoiqu’il y a peu de chance que cela arrive au vu de la qualité de ces appareils d’Apple. Aussi, vous avez exactement la même garantie constructeur que sur la boutique officielle et la possibilité d’aller dans les Apple Store en cas de question.

Pour profiter des offres sur les ordinateurs Apple, c’est par ici :

Voir l’offre chez Amazon