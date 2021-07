Forfait mobile : profitez de ces offres pour économiser pendant l’été 🔥

Les forfaits mobiles ont droit à une belle mise à l'honneur chez Prixtel, RED by SFR et B&You, faites des économies dès maintenant. Toutes ces offres se terminent d'ici peu alors n'attendez pas plus longtemps.

Si vous recherchez un nouveau forfait mobile, c’est maintenant qu’il faut foncer. Plusieurs opérateurs sont à contre-courant, ils mettent en avant d’excellentes remises sur leurs offres alors que l’été est habituellement une période plutôt calme depuis quelques années. C’est le moyen parfait de réaliser des économies avant de partir en vacances.

Aujourd’hui, les forfaits mobiles ont droit à des réductions qui sont signées Prixtel, RED by SFR et B&You. Le premier s’illustre avec un prix mini et de beaux avantages tandis que les deux autres opérateurs continuent à se faire la guerre avec des offres très compétitives. Vous trouverez forcément votre bonheur avec ces formules sans engagement de durée. Par contre, toutes ces promotions prennent fin dans quelques jours tout au plus, il vaut mieux ne pas hésiter trop longtemps.

Rappelons également que vous devez être nouveau client pour choisir un forfait mobile chez l’opérateur qui vous intéresse. Sinon, le changement d’offre s’effectue directement en ligne, la démarche ne prend pas plus de quelques minutes et elles restent très simples. Il suffit de faire le pas pour économiser tous les mois.

Prixtel, le forfait mobile de la mesure

Le forfait mobile de Prixtel avance un bel avantage qui le démarque du reste de la concurrence. Toutes les formules de cet opérateur virtuel s’appuient uniquement sur votre consommation de données mobiles, si bien que le montant de la facture peut fluctuer tous les mois selon vos usages. Cela vous permet de ne pas dépenser trop, car la somme mensuelle est toujours basée sur vous et non sur un prix fixe.

Prixtel propose plusieurs offres, le premier forfait mobile de la gamme est appelé “Le petit”. Comme les deux autres abonnements de l’opérateur, ses prix fonctionnent selon un dispositif de paliers qui associent un tarif à un volume de données mobiles. Il s’agit actuellement du meilleur forfait à moins de 5 euros par mois sur le marché, c’est un autre point fort de cette formule. Voici les trois paliers de l’offre “Le petit” :

Pour récapituler sur ce forfait mobile, vous pouvez consommez 18 Go de data le premier mois pour un montant de 4,99 euros seulement. Si vous utilisez 27 Go le mois suivant, par exemple, la facture sera de 7,99 euros. Le tarif mensuel est évolutif et fluctuant, il s’appuie uniquement sur les données mobiles. La consommation des appels, SMS et MMS est illimitée, elle n’influence pas le prix.

Si vous prenez un forfait mobile chez Prixtel, l’opérateur vous laissera choisir entre les réseaux de SFR ou Orange. Vous pouvez changer par la suite dans le cas où vous changez de zone géographique, par exemple. C’est l’assurance de bénéficier d’une excellente couverture partout sans dépenser une somme folle, car autant dire que le prix est vraiment mini.

En plus du forfait mobile “Le petit”, Prixtel propose les offres “Le grand” et “Le géant”. Le fonctionnement est exactement le même, si ce n’est que le nombre de Go d’Internet est plus important. Si vous avez peur de manquer avec 40 Go, vous serez comblé avec ces deux formules, sachant que la plus volumineuse (“Le géant”) est compatible avec la 5G pour le même prix.

Le grand :

0 à 60 Go = 7,99 euros par mois

60 à 80 Go = 10,99 euros par mois

80 à 100 Go = 12,99 euros par mois

Le géant :

0 à 100 Go = 12,99 euros par mois

100 à 150 Go = 17,99 euros par mois

150 à 200 Go = 22,99 euros par mois

Tous les prix affichés sont valables pendant un an, le détail est affiché sur le site officiel. Outre le fait que son forfait mobile et ses déclinaisons soient avantageux en termes de prix et de caractéristiques, Prixtel peut aussi se vanter d’être le seul opérateur neutre en carbone en France. Afin de compenser ses émissions, un partenaire se charge de planter des arbres.

RED by SFR, le forfait mobile au sommet avec le Big RED

Le forfait mobile de RED by SFR est mis en lumière par le Big RED, une opération ponctuelle et éphémère qui permet de trouver sa prochaine formule à prix vraiment mini. L’autre avantage, c’est que toute la gamme d’offres de l’opérateur est sans engagement de durée. Vous pouvez donc résilier sans vous justifier quand vous le souhaitez et sans frais. La fin de l’événement est fixé au 27 juillet à minuit, c’est le dernier moment pour en profiter.

Le premier forfait mobile de RED by SFR est le plus compétitif selon nous. Il coûte 15 euros par mois seulement pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 200 Go d’Internet (avec 15 Go Go depuis l’UE et les DOM). La remise est très généreuse, cette offre revient habituellement à 25 euros par mois, vous économisez 10 euros dès la souscription.

Pour voir ce forfait mobile chez RED by SFR, c’est par ici :

Outre ce forfait mobile, RED by SFR avance aussi deux autres offres qui peuvent se présenter comme un très bon compromis. Toutes deux comptent moins de 200 Go de données mobiles, cela sera parfait si vous n’avez pas besoin d’autant de Go d’Internet tous les mois :

Le forfait mobile 100 Go est aussi intéressant, mais nous vous conseillons tout de même l’offre à 200 Go, car vous doublez le volume de data pour seulement trois euros de plus par mois. D’autant que l’utilisation des données mobiles ne cesse d’augmenter au fil des années.

B&You, une réponse directe au forfait mobile de RED by SFR

Sur le forfait mobile, il est de notoriété publique que B&You et RED by SFR sont des concurrents directs. Ils avancent tous deux de belles offres à des prix compétitifs et sans engagement de durée. Aujourd’hui, B&You propose donc d’excellentes remises sur toute sa gamme, profitez en avant le 27 juillet à minuit.

Le premier forfait mobile de B&You rappelle directement celui de son rival, il revient à 14,99 euros par mois seulement pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 200 Go d’Internet (avec 20 Go Go depuis l’UE et les DOM). Sinon, on retrouve également une offre à 11,99 euros par mois pour 100 Go de data, les appels, SMS et MMS étant aussi en illimité.

Pour accéder à ce forfait mobile, c’est par ici :

B&You propose également un dernier forfait mobile à 4,99 euros par mois seulement pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 5 Go d’Internet en France, UE ou DOM. C’est le plus accessible de la gamme, il est parfait si vous n’utilisez que peu de données mobiles et que vous ne souhaitez pas dépenser plus de 5 euros par mois dans votre abonnement.