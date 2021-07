Alexandre Astier va aller voir Kaamelott avec le fan ultime

200 fois, c’est le nombre de fois qu’Arnaud Klein ira voir Kaamelott au cinéma. Ce passionné a d’ailleurs attiré l’attention d’Alexandre Astier, qui vient d’annoncer qu’il l’accompagnerait pour l’une de ses séances.

© SND

Qu’est-ce qui fait d’un fan de Kaamelott, le fan ultime ? Le nombre de répliques qu’il peut citer par cœur ou le fait de connaître et comprendre les règles du cul de chouette ? Arnaud Klein a sa petite idée. Ce Youtuber s’est lancé un incroyable défi et a annoncé vouloir regarder plus de 200 fois le nouveau long métrage d’Alexandre Astier sur le grand écran. Il espère ainsi établir un nouveau record et dépasser l’actuel détenteur du titre : Ramiro Alanis. Ce coach sportif américain avait visionné 191 fois Avengers : Endgame au cinéma. S’il réussit son défi, Arnaud Klein pourra alors faire inscrire son record au Guinness Book.

À raison de 4 séances par jour, il faut avoir du temps à revendre, celui qui se fait appeler Edward Tetch sur Twitter espère remplir sa mission d’ici deux mois. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il a déjà assisté à 22 séances, soit 11 % du chemin. Il lui reste donc encore quelques heures à patienter sur les fauteuils rouges de son cinéma.

Une toile avec Alexandre Astier

Cet incroyable défi a rapidement attiré l’attention du réalisateur lui-même. Interrogé à de nombreuses reprises sur le sujet, il n’a pas manqué de montrer son étonnement face à cette performance. Il a indiqué à France Inter : “Je précise déjà à ce monsieur qui est très sympathique que le film n’a pas été étudié pour ne pas lasser 200 fois.”

Pour autant, il tient visiblement à le soutenir “dans l’opération” puisqu’il a indiqué sur Twitter vouloir venir voir l’une des nombreuses séances qui attendent le passionné. Pour l’instant, la rencontre entre les deux hommes n’a pas été fixée, mais Arnaud Klein ne compte pas perdre l’objectif de vue pour autant. Dans une vidéo publiée le 24 juillet, il a confié ne pas encore avoir d’information sur le sujet. “Le projet de base c’était un record du monde et qu’Alexandre Astier vienne avec moi voir une séance, c’est la cerise sur le gâteau”.

On ne peut que lui souhaiter donc de belles séances. De notre côté, nous ne pouvons que vous conseiller d’aller le voir, au moins une fois. Notre critique est à retrouver ici.

