Espace : Après son 10ème vol, Ingenuity a parcouru plus d’un mile sur Mars

Le petit hélicoptère de Perseverance vient de mener à bien son dixième vol d’exploration dans le ciel martien. Depuis sa mise en service, il a déjà parcouru plus d’un mile au-dessus de la planète rouge.

© NASA

La bonne nouvelle a été annoncée hier par la NASA. Ce week-end, Ingenuity, le petit hélicoptère robot de Perseverance a effectué avec succès son dixième vol de reconnaissance. L’appareil a ainsi survolé la région de Rised Ridges, située à une cinquantaine de mètres de son dernier atterrissage. Un endroit stratégique, estime l’Agence spatiale américaine, puisqu’il s’agirait du lieu idéal pour récupérer d’éventuelles preuves de vie martienne passée. Avec ses nombreuses fissures géologiques, la zone pourrait en effet avoir permis à l’eau de s’infiltrer dans la roche.

1er mile pour Ingenuity

En marge de ce dixième vol couronné de succès, Ingenuity a aussi réussi un bel exploit ce week-end, en venant à bout de son premier mile dans le ciel martien, soit environ 1,6 km cumulés. Une nouvelle partagée par l’Agence spatiale américaine sur Twitter, qui sonne comme une très belle promesse pour la suite de l’aventure. D’autant plus qu’avec ses crêtes escarpées, le survol de Rised Ridges constituait la mission “la plus complexe à ce jour”. Le petit hélicoptère s’était en effet envolé à 12 mètres de haut, soit deux mètres de plus que ses vols habituels, qui culminaient à 10 mètres. Dans un message partagé par la NASA avant le vol, on y apprend notamment que l’appareil avait prévu de passer 165 secondes dans les airs. Sur une image capturée par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, la NASA indique aussi le trajet exact suivi par l’hélicoptère, ainsi que les points-clé où l’appareil devait réaliser des clichés en couleurs.

Grâce au succès de cette nouvelle mission, la NASA devrait ainsi manœuvrer plus facilement son rover Perseverance à travers l’environnement martien. Toutefois, le rôle d’Ingenuity pourrait évoluer dans les prochaines semaines : les chercheurs envisagent désormais de l’utiliser non plus comme simple éclaireur, mais bien comme un instrument de recherche scientifique à part entière.