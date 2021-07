Nothing ear (1), de l’annulation de bruits active à 99 euros

Après des mois de teasing, Nothing, la nouvelle marque de Carl Pei, vient de dévoiler ses ear (1), des écouteurs avec annulation de bruits active et un prix contenu de 99 euros seulement.

Comme prévu, Nothing, la nouvelle marque de Carl Pei et Akis Evangelidis viennent de lever le voile sur son tout premier produit, des écouteurs true wireless avec annulation de bruits active et avec un prix contenu qui n’est pas sans rappeler ce que les deux compères avaient fait avec leur précédente marque, OnePlus.

Avec une boîte carré transparente et un corps transparent au niveau des écouteurs, Nothing mise avant tout sur un design qui se démarque de la concurrence. Exit donc les finitions blanches ou noire qu’on a trop l’habitude de voir en ce moment. Si cela ne séduira pas tout le monde, cela a le mérite de les différencier de la concurrence, le tout dans un poids de seulement 4,7g par écouteur.

Selon Nothing, la nouvelle marque s’est concentré sur la qualité sonore. Aussi, on retrouve des drivers de 11,6mm, ce qui les place dans la fourchette haute sur le marché des écouteurs true wireless. On retrouve bien évidemment du Bluetooth 5.2 pour assurer la connexion avec le smartphone.

Avec un prix positionné à 99 euros seulement, quelle surprise de voir la présence d’une annulation de bruits active. Nothing propose deux modes d’annulation de bruits et un mode transparence. Les ear (1) sont équipés de trois microphones pour l’annulation de bruits bien évidemment mais aussi pour la voix avec la technologie Clear Voice Technology afin d’assurer au niveau des conversations.

Et enfin, comme on pouvait s’en douter, le boitier permet de recharger les écouteurs. Aussi, les Nothing ear (1) proposent une autonomie de 5,7 heures (4h avec annulation de bruits) avec un total de 34 heures avec la boitier. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, le boitier des Nothing ear (1) proposent la recharge sans-fil, ce qui est une prouesse à ce niveau de prix.

Pour finir, on notera bien évidemment une application compagnon (iOS et Android) qui permettra de personnaliser les écouteurs mais aussi utiliser la fonction « Localiser » si l’utilisateur venait à les égarer.

Les Nothing ear (1) seront disponible à partir de 15h le 31 juillet 2021 en édition limitée sur nothing.tech. Une disponibilité plus large commencera dès le 17 août 2021.