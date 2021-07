Amazon : non, vous ne pourrez pas utiliser vos Bitcoin sur la plateforme

L’entreprise américaine a démenti la rumeur indiquant qu’elle s’apprêtait à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement.

© JDG

Depuis quelques jours, les rumeurs enflaient autour d’Amazon. Selon des informations anonymes rapportées par City.am, la plus grande boutique du monde serait en passe d’accepter les paiements en Bitcoin. Une nouvelle assez inattendue, qui viendrait… de Jeff Bezos lui-même. Le fondateur et ancien patron d’Amazon aurait ainsi prévu de permettre les paiements en monnaie non fiduciaire “avant la fin de l’année”. La nouvelle concernerait évidemment le Bitcoin, mais aussi huit autres devises, dont l’Ethereum, le Cardano, et le Bitcoin Flash. L’entreprise en profiterait également pour développer sa propre cryptomonnaie.

Amazon dément la rumeur

Oui mais voilà. Si l’arrivée du Bitcoin sur Amazon sonnait comme une bonne nouvelle pour les crypto-investisseurs, il semblerait que les choses ne soient pas encore prévues pour tout de suite. C’est sur le site de Reuters, qu’Amazon a fait savoir par le biais d’un porte-parole, que l’idée n’était pas d’actualité, dénonçant notamment “la spéculation autour de nos plans spécifiques pour les cryptomonnaies”. Si les informations rapportées par City.am s’appuyaient sur une récente offre d’emploi publiée par la firme faisait état de “développer la stratégie et la feuille de route produit d’Amazon en matière de monnaie numérique et de blockchain”, cela n’aurait donc rien à voir.

Amazon nous fait-elle une Musk ?

Sans doute Amazon acceptera-t-elle un jour les paiements en cryptomonnaies. Dans son démenti, l’entreprise n’a d’ailleurs pas nié son “intérêt pour ce domaine”. En attendant, on peut légitimement se demander si la firme n’a pas sciemment fait fuiter sa possible migration vers les devises non fiduciaires, afin justement d’en influencer le cours. L’idée n’est pas nouvelle, puisque le patron de Tesla Elon Musk a déjà largement usé de cette technique par le passé, au point d’être visé par une enquête pour manipulation boursière.