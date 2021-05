Elon Musk fait (encore) volte-face et promeut à nouveau le Bitcoin

Il y a presque deux semaines, Elon Musk initiait un tremblement de terre dans le monde des cryptomonnaies en annonçant que Tesla suspendait les paiements en Bitcoin. Le milliardaire américain avait alors évoqué la raison écologique, provoquant l’effondrement du cours de la cryptomonnaie historique, avant que la Chine n’annonce une série de mesures visant à interdire le Bitcoin et ne lui assène un coup fatal.

Soudainement, Elon Musk a fait volte-face dans un nouveau tweet. Il indique avoir discuté avec les plus gros mineurs américains de Bitcoin afin d’envisager l’utilisation des énergies renouvelables et résoudre ce problème écologique, tout en soulignant que ce travail pourrait être « potentiellement prometteur ».

Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising.

— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021