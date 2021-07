Pokémon Unite présente sa dernière mise à jour, et un nouveau combattant

Le MOBA Pokémon vient de dévoiler les détails de sa MAJ 1.1.1.3. L’occasion d’ajouter à son roster un nouveau combattant.

© Pokémon

Après seulement une semaine d’existence officielle, Pokémon Unite vient de présenter le détail de sa nouvelle mise à jour, sobrement baptisée 1.1.1.3. L’occasion pour Nintendo de corriger quelques bugs et erreurs de texte, mais surtout de présenter le nouveau Pokémon qui s’apprête à rejoindre l’arène de combat : Gardevoir.

Depuis ce matin à 9 heures, les joueuses et les joueurs peuvent donc ajouter l’élégant Gardevoir à leur équipe. Si le compte officiel du jeu a présenté assez peu de détails sur les aptitudes du Pokémon – qui compte parmi les plus populaires, toutes générations confondues, on sait désormais que le champion à distance pourra profiter de son Ulti pour déformer l’espace, et ainsi attirer les ennemis vers une zone désignée.

En plus de déplacer la team adverse, le move aura aussi pour conséquence d’infliger de sérieux dégâts. Concernant les capacités base du personnage, Gardevoir pourra utiliser les attaques Teleport (permettant de se téléporter sur la map), Psyshock (infligeant des dégâts directs), Psychic (dégâts et ralentissement), Confusion (dégâts à distance) et enfin Moonblast (dégâts et esquive). Le Pokémon pourra aussi bénéficier d’un intéressant passif, qui boostera automatiquement une attaque sur trois, lui permettant ainsi de diminuer la Défense spéciale d’un ennemi.

Déjà disponible dans le jeu, Gardevoir est proposé depuis la boutique à 8000 pièces Aeos ou 460 gemmes (soit 8,99€). Pour rappel, le MOBA Pokémon Unite est accessible depuis le mois de juillet sur Nintendo Switch. Le jeu développé par TiMi Studios et édité par Tencent en partenariat avec The Pokémon Company est téléchargeable gratuitement, mais propose plusieurs achats ingame. Il sera disponible en septembre sur iOS et Android.