1 To de SSD à seulement 84,99 euros chez Sandisk

Si vous cherchiez un SSD pour remplacer le disque dur de votre PC, c’est le moment de craquer : le SSD Sandisk de 1 To tombe à 84,99 euros chez Amazon.

Solution de stockage principale, espace supplémentaire, meilleur confort… il existe actuellement bien des raisons de s’offrir un nouveau SSD, que l’on en ait déjà un dans sa machine ou non. Aujourd’hui, le SSD interne Sandisk 1 To chute à 84,99 euros au lieu de 100 euros, un rapport qualité-prix très intéressant.

Le SSD Sandisk en détail

Ce modèle de 1000 Go fait dans ce qu’il y a de plus classique, et remplit parfaitement son rôle. Il se montre bien plus puissant et réactif qu’un disque dur traditionnel, jusqu’à 20 fois selon le constructeur. En pratique, on retrouve une vitesse de lecture assez classique de 535 Mo/s, et l’écriture stagne à 450 Mo/s via son connecteur SATA 6 Gb/s. Que ce soit pour du transfert de vidéo 4K, de photographies lourdes, pour y installer des jeux vidéo ou pour du stockage quotidien, il y a de quoi faire et ce disque SSD est un bon élève abordable.

Il s’agit ici d’un SSD plutôt classique au format 2,5 pouces, qui vient se loger dans l’emplacement spécifique sur votre PC ou PS4, si l’envie vous prend. Toutefois attention, il est livré sans kit d’adaptation pour un emplacement 3,5 pouces. Il faudra donc repasser à la caisse si vous souhaitez aller dans ce sens. Vous trouverez généralement ces supports pour moins de 10 euros, comme ce modèle par exemple.

Sandisk peut également se vanter d’offrir une suite logicielle complète, avec des outils propriétaires pour surveiller et optimiser les performances de votre système. Vous serez donc au fait de la santé de votre SSD, qui a également été conçu et testé pour résister aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes. Même si l’on doute de l’utilité réelle de cette batterie d’essais, le SSD a au moins le mérite de ne pas trop chauffer, et de conserver des débits de vitesse stables pendant les tâches lourdes qui lui sont imposées.