[Bon Plan] Le robot aspirateur iLife L100 passe sous les 190€ grâce à ce code

Le robot aspirateur iLife L100 et quelques autres aspirateurs de la marque sont en promotion chez Aliexpress du 22 février au 27 février 2021. L’occasion de s’équiper d’un assistant de nettoyage attitré pour votre foyer.

Vous en avez assez de passer le balai ou l’aspirateur dès la fin d’un repas ou après le goûter de vos enfants ? Alors, méditez sur cet excellent bon plan, car ce dernier vous permettra d’acquérir un robot aspirateur iLife L100 au prix de 185€ sur Aliexpress au lieu de 410€ soit une belle économie de 225€ grâce au code 10ILIFEOFF. D’autres modèles d’aspirateurs sont en promotion comme l’iLife V8 Plus, l’iLife V7S, l’iLife A80 Plus et pour finir l’iLife H70.

iLife L100 : la star des robots aspirateurs de la marque

La marque iLife possède de nombreux robots aspirateurs et des aspirateurs plus classiques. Cette dernière est notamment connue pour son robot aspirateur vedette, l’iLife L100. Ce robot aspirateur possède des fonctionnalités très intéressantes et s’adapte à beaucoup de types de sols. Il est performant grâce à ses capteurs qui reconnaissent les surfaces où il se trouve. Cela permet notamment d’augmenter ou de ralentir la puissance d’aspiration quand c’est nécessaire comme sur les tapis ou de la moquette.

Des capteurs laser de précision

Tout cela fonctionne notamment grâce aux capteurs laser de nouvelle génération qui se trouvent sur le dessus du iLife L100. Les lasers servent au robot aspirateur d’analyser la pièce, de la cartographier et d’éviter les obstacles. Ils serviront notamment à améliorer le nettoyage à chaque utilisation. Qu’il soit utilisé dans une maison ou au travail, l’iLife L100 pourra gérer des surfaces allant jusqu’à 200 m2. Les capteurs de murs invisibles vous serviront à interdire des zones comme une buanderie ou un bureau au robot aspirateur.

Des brosses et un réservoir à eau

L’iLife L100 s’accompagne de deux brosses rotatives capables d’aspirer de très fines particules comme la farine, des cheveux et même les poils de vos animaux. Toutes ces saletés finiront leurs courses dans le réservoir de 450 mL et passant avant ça dans divers filtres. L’aspirateur iLife L100 est capable d’aspirer et de laver à l’eau la surface aspirée grâce à un petit réservoir à eau à l’arrière du robot aspirateur.

Une application dédiée

Une application est disponible gratuitement sur iOS et Android afin de contrôler l’activité du robot aspirateur d’iLife. Vous pourrez également établir les zones à ne pas nettoyer et en nommer certaines. Cela permet notamment de lui commander de nettoyer uniquement la zone sélectionnée à une heure donnée dans la journée. Pratique pour retrouver une maison saine en revenant du travail.

Si votre iLife L100 possède une batterie proche du zéro, le robot aspirateur retournera à sa base et reprendra à l’endroit où il s’était arrêté. Tout cela est également consultable depuis votre smartphone ou votre tablette.

Lorsque vous recevrez le robot aspirateur d’iLife, vous recevrez :

des brosses de rechange ;

un dock pour le recharger ;

un réservoir à eau ;

une serpillière lavable ;

des capteurs de murs invisibles ;

un filtre ;

une télécommande ;

un kit de nettoyage ;

un manuel d’utilisation.

D’autres aspirateurs d’iLife sont en promotion jusqu’au 27 février

La marque de robot aspirateur iLife a également mis l’iLife V8 Plus, l’iLife V7S et l’iLife A80 Plus en promotion. Ces derniers possèdent tout de même de bonnes caractéristiques et satisferont tout aussi bien leurs acheteurs. Vous ne souhaitez pas de robots aspirateurs ? Vous souhaitez passer vous-même l’aspirateur ? L’iLife H70 sera parfait pour vous.

Cet aspirateur sans-fil est très léger avec une grosse puissance d’aspiration. Le réservoir de 1,2 L fonctionne comme celui du iLife L100, il viendra aspirer et filtrer chaque particule afin qu’elle ne se volatilise pas dans l’air après votre passage. Il se vide et se nettoie facilement, nul besoin de forcer pour l’entretenir. Le H70 peut se séparer en deux pour s’en servir d’aspirateur à main, pratique pour nettoyer le coin réservé aux gamelles de vos animaux ou passer un coup rapide sous une chaise. Retrouvez l’iLife H70 au prix de 76€ sur Aliexpress jusqu’au 27 février grâce au code 3ILIFE.

iLife V8 Plus

Le robot aspirateur iLife V8 Plus est quant à lui capable de gérer des surfaces de 150 m2 et de fonctionner pendant un peu plus de deux heures (140 minutes). Une fois déchargé, il reviendra automatiquement à sa base pour récupérer l’autonomie nécessaire pour finir son travail. Il propose des caractéristiques semblables au robot aspirateur iLife A80 Plus. Ce dernier sera plus destiné aux personnes qui sont plus assujetties aux virus, aux bactéries et aux pollens. Le V8 plus est plus destiné aux maisons qui ne possèdent pas d’animaux bien qu’il sera capable d’aspirer les poils de labrador, berger allemand, etc. Néanmoins, ce dernier n’est pas contrôlable depuis un smartphone. Toutes les commandes devront s’effectuer depuis la télécommande ou depuis l’iLife V8 Plus. Il est disponible sur Aliexpress au prix de 130€ grâce au code 10ILIFEOFF.

iLife V7S

Ce dernier est capable de fonctionner pendant deux heures dans une surface totale de 140 m2. L’une des particularités du iLife V7S provient de son réservoir à eau. Il sera capable de passer plus facilement la serpillière après avoir aspiré les saletés se trouvant à l’avant du robot aspirateur. Néanmoins, il est contrôlable depuis la télécommande fournie avec l’iLife V7S. Si vous souhaitez contrôler votre robot aspirateur à l’aide de votre smartphone, il faudra se diriger vers un autre. Retrouvez-le sur Aliexpress au prix de 115€ grâce au code 3ILIFE.

iLife A80 Plus

Ce modèle de robot aspirateur est très intéressant puisqu’il possède des performances semblables au iLife L100. Ce dernier est directement programmable depuis la télécommande fournie ou depuis l’application sur votre smartphone. L’application de iLife A80 Plus vous permettra de suivre l’activité de votre robot aspirateur et de le programmer à votre convenance. Le robot aspirateur d’iLife sera capable de définir les zones à ne pas nettoyer grâce au capteur de mur invisible livré avec le A80 Plus. Il sera capable d’exécuter sa tâche pendant un peu plus d’une heure. Cela dépendra notamment de l’intensité de l’aspiration. Le robot aspirateur iLife A80 Plus est disponible sur Aliexpress au prix de 145€ grâce au code 10ILIFEOFF.