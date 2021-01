Bons plans Disney+ sera bientôt plus cher, voici comment garder le prix actuel un an de plus ?

Disney+ coûtera 2 euros de plus par mois à partir de 23 février. Vous n’avez pas envie de payer le supplément, mais vous voulez conserver votre abonnement. Voilà comment faire.

Conjointement à l’arrivée de la nouvelle rubrique « Star » le 23 février, le montant de l’abonnement mensuel à Disney+ va augmenter de 2 euros par mois. Au lieu de 6,99 euros actuellement, il faudra donc débourser 8,99 euros tous les mois pour profiter de la plateforme. C’est donc une augmentation de 24 euros sur l’année à partir de cette date pour les nouveaux abonnés. Si vous êtes déjà abonné, vous conserverez le tarif de 6,99 euros par mois jusqu’en août.

Il y a toutefois une astuce pour repousser la hausse de 12 mois : opter dès maintenant pour l’abonnement annuel à 69,99 euros, avant qu’il ne passe à 89,99 euros fin février. Il faudra certes débourser une somme plus importante d’un coup, mais sur le long terme c’est bien plus intéressant. Lissé sur un an, le prix de cette offre revient à seulement 5,75 euros par mois. C’était plus d’un euro de moins que l’ancien tarif et 3,24 euros économisés chaque mois par rapport au nouveau prix. Mis bout à bout, c’est presque 40 euros d’économie sur l’année.

Trois cas de figure

Pour en profiter, rien de plus simple si vous êtes un nouvel abonné : il suffit de se rendre sur la page de Disney+ et de choisir l’abonnement d’un an puis de suivre la procédure. Vous voilà abonné à Disney+ pour l’équivalent de 5,75 euros par mois jusqu’à la date anniversaire de la souscription.

Si vous êtes déjà titulaire d’un abonnement annuel qui arrivera à son terme avant le 23 août, sachez vous pourrez procéder au renouvellement de votre offre annuelle au prix de 69,99 euros jusqu’à cette date. De quoi profiter du futur-ancien tarif encore plus longtemps. Théoriquement jusqu’au 23 août 2022 donc.

Enfin, si vous êtes déjà abonné mensuel, votre abonnement mensuel restera à 6,99 euros par mois jusqu’en août. L’économie sera donc moins substantielle, mais pouvez tout de même gagner 6 mois en vous désabonnant maintenant et en vous réabonnant avec l’offre annuelle avant le 23 février.

2021 une bonne année pour Disney+

S’abonner pour un an c’est bien, mais faut-il encore avoir du contenu à se mettre sous la dent. Sinon à quoi bon s’abonner pour un an ? Outre les circonstances sanitaires qui font que l’on est plus tenté de rester devant la télévision, Disney+ a prévu un vaste programme de contenu en 2021, à commencer par la première série Marvel originale de la plateforme : WandaVision, arrivée le 15 janvier. Cette série va d’ailleurs servir de pivot entre la phase 3 et la phase 4 du MCU. Une série intéressante à bien des égards, on vous dit d’ailleurs tout le bien que l’on en pense dans notre critique de Wanda Vision basée sur les 3 premiers épisodes que nous avons pu regarder. Et croyez-nous, elle justifie presque à elle seule l’abonnement au service.

Mais ce n’est évidemment pas tout. Plusieurs dizaines de films et séries sont prévus pour 2021, qu’il s’agisse de créations originales comme Falcon et le Soldat de l’Hiver courant mars, ou des films parus et à paraître. Rien qu’au mois de janvier, ce n’est pas moins d’une trentaine de contenus qui sont arrivés sur la plateforme. Et fin février, vous aurez donc droit aux nouveautés liées à l’arrivée de « Star » censée accueillir des contenus plus « adultes » sur la plateforme. Bien évidemment vous aurez aussi tout loisir de regarder les anciens Blockbusters dont les deux saisons de Mandalorian ou Soul.