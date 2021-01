100 Go de 4G à 9,99 euros seulement  avec ce forfait mobile

Comme au Black Friday, Cdiscount mobile relance son offre, cette fois jusqu’au 12 janvier 2021. Pour moins de 10 euros, vous obtenez une belle enveloppe de 100 Go de data 4G. Difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix.

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile offrant une très grosse enveloppe de données, pour du streaming, une navigation quotidienne et sans limites (ou presque), alors cette offre pourrait vous plaire. À seulement 9,99 euros, Cdiscount mobile propose 100 Go de données pendant 12 mois, sans engagement. Ensuite, l’offre passe à 20 euros par mois. Par ailleurs, les membres Cdiscount à volonté reçoivent un bon d’achat de 10 euros.

L’offre Cdiscount mobile en détail

Si ce nouveau forfait mobile est si intéressant, c’est notamment en raison de sa grande enveloppe de data de 100 Go. Avec elle, vous pourrez regarder vos séries et films sans vous soucier de dépasser votre plafond mensuel. C’est également très pertinent pour les personnes qui souhaitent streamer, ou pour les petites connexions qui ont besoin de partager en permanence la bande passante. Cette enveloppe de données est utilisable partout en France.

Pour rappel, Cdiscount mobile exploite les réseaux d’Orange, SFR et Bouygues Télécom. De quoi assurer une certaine fiabilité dans les débits montants et descendants, peu importe les régions françaises. L’opérateur vous sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous, lors de votre inscription.

En Europe, l’enveloppe data est évidemment moindre, avec seulement 10 Go pour vos déplacements. C’est classique, mais néanmoins suffisant pour faire quotidiennement de la navigation Web sans se soucier de dépasser ou non son plafond.

Sans surprise, on retrouve dans le reste de ce forfait les appels, les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine. Cela s’applique également à 30 destinations en Europe, dont les 27 pays de l’Union européenne, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et 8 destinations d’outre-mer. Vous serez toutefois limité à une limite maximale de 3 heures par appel.

Enfin, notez qu’il s’agit ici d’une offre de 12 mois, sans engagement. Pendant la première année donc, vous serez débités de 9,99 euros mensuellement. Passé ce délai, Cdiscount mobile vous créditera automatiquement de 20 euros. Vous avez évidemment la possibilité de vous désinscrire sans surcout avant ou après l’offre promotionnelle.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.