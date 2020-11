[11.11] L’aspirateur-balai Dreame V11 est à seulement 219 euros !

Aliexpress propose une promotion généreuse sur l’aspirateur balai Dreame V11. Il est disponible à seulement 219,14 euros avec le code AEDREAMEV11 et les coupons disponibles. De plus, la livraison se fait gratuitement en 3 jours depuis la France, mais attention les quantités sont limitées.

Code promo : AEDREAMEV11

Le Dreame V11 est un aspirateur multifonctionnel capable de satisfaire les plus maniaques. Avec lui, vous pouvez sans souci nettoyer les sols, les lits, les voitures, mais aussi les claviers par exemple. En effet, l’appareil est fourni avec plusieurs outils de nettoyage pour s’attaquer à tous les types de surfaces et de sols. L’aspiration se décline en 3 niveaux de puissance : éco, moyen et turbo. Cela est notamment possible avec le moteur « brushless Space 4.0 » de 125 000 tr/min avec une puissance est de 450W.

Pas de crainte sur l’autonomie, qui n’a pas baissé depuis la précédente version. Ici, on retrouve une batterie de 3000 mAh, ce qui permet à l’appareil de tenir jusqu’à 90 minutes. Concernant les poussières, le constructeur a mis les bouchées doubles en proposant un système de filtration cyclonique HEPA capable de capturer et d’emprisonner les poussières et les allergènes jusqu’à 99,67 %. En tout, 5 niveaux de filtration sont proposés. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Dreame V11 !

