Le 11.11 a déjà commencé chez Geekbuying, voici les meilleures promotions

À l’instar de la totalité des revendeurs chinois, Geekbuying propose toute une liste de promotions pour le 11.11. Voici notre sélection des offres disponibles.

Le double 11, également connu sous le nom 11.11 ou Single Day, est l’une des journées les plus importantes de l’année pour les commerçants chinois, au même titre que le Black Friday. Le site Geekbuying veut marquer l’événement et leur plate-forme propose déjà de multiples promotions sur un tas de produits différents technologiques, avant même la date fatidique. Ci-dessous, vous pouvez retrouver notre sélection d’offres présentées en amont de cette « journée des célibataires ».

Le 11.11 chez Geekbuying : les bonnes adresses

Afin de vous faciliter la tâche, le site Geekbuying a pris le soin de répertorier l’ensemble des promotions à cette adresse. On peut y voir les meilleures offres du jour, mais aussi les plus fortes baisses de prix ou encore les précommandes les plus intéressantes. Également, vous pouvez retrouver un guide (en anglais) pour effectuer vos achats, très pratique. Enfin, quelques astuces et coupons sont disponibles en vous rendant sur ce lien.

Le 11.11 chez Geekbuying : les coupons essentiels

À l’occasion de la journée des célibataires en Chine, le site vous propose plusieurs coupons qui marchent pour la totalité du site. La bonne nouvelle, c’est qu’ils ne se limitent pas uniquement à cette journée, et qu’ils sont valables jusqu’au 14 novembre. Retrouvez-les ci-dessous :

Économiser l’équivalent de 3 dollars sur plus de 30 dollars d’achat avec le code 11SALE201

Économiser l’équivalent de 10 dollars sur plus de 100 dollars d’achat avec le code 11SALE202

Économiser l’équivalent de 20 dollars sur plus de 300 dollars d’achat avec le code 11SALE203

Si vous souhaitez vous offrir un produit dans la catégorie « Lampe et Éclairage », toutes les promotions sont à retrouver à cette adresse. En plus de cela, vous pouvez économiser jusqu’à 15 dollars pour toute commande supérieure à 100 dollars en utilisant le code suivant : 11SALE211.

Les meilleures promotions de la catégorie « Santé et soins personnels » sont à retrouver à cette adresse. Vous pouvez également bénéficier de 18 dollars pour toute commande supérieure à 100 dollars en entrant ce code promotionnel au moment de votre commande : 11SALE212.

Pour celles et ceux qui souhaitent offrir de la vaisselle, un minuteur ou tout autre produit de la catégorie « Cuisine et salle à manger », l’ensemble des promotions sont à retrouver en cliquant ici. Là encore, vous pouvez profiter d’une réduction de 15 dollars pour tout achat supérieur à 150 dollars en entrant le code promo suivant au moment de votre commande : 11SALE213.

Le 11.11 chez Geekbuying : les offres

Fitness

Tapis de marche et de course pliable intelligent WalkingPad R1 à 533,19 euros avec le code WKPADR1Z (expédié depuis l’Europe)

(expédié depuis l’Europe) Tapis de marche et de course Xiaomi WalkingPad C1 à 275,79 euros avec le code 11SALE202 (expédié depuis l’Europe)

(expédié depuis l’Europe) Vélo de fitness X-Bike à 186,61 euros avec le code 11SALE202 (expédié depuis l’Allemagne)

Ménage

Aspirateur robot Xiaomi VIOMI SE à 257,99 euros avec le code VIOMISE (expédié depuis la République tchèque)

(expédié depuis la République tchèque) Purificateur d’air Baomi de seconde génération à 111,79 euros avec le code 11SALE202 (expédié depuis l’Europe)

Cuisine

Robot pâtissier professionnel Hozodo GTM-8050 à 79,97 euros avec le code HOZODO8050 (expédié depuis l’Europe)

Mobilité urbaine

Scooter électrique KUGOO KIRIN M4 PRO à 621,77 euros avec le code GKB470S (expédié depuis l’Europe)

Geekbuying livre maintenant depuis l’Europe

Vous l’avez remarqué avec les offres ci-dessus, mais certains produits sont disponibles depuis l’Europe ou des pays frontaliers. Cela permet de réduire considérablement le temps de livraison, qui est habituellement de l’ordre de quatre à cinq semaines en provenance de la Chine. En cette période de pandémie mondiale, c’est un véritable atout. En contrepartie, le produit généralement un peu plus cher. Si vous êtes prêts à attendre, vous pouvez toujours faire le choix de passer par l’entrepôt chinois.

Livraison gratuite sur une sélection de produits

Là encore, Geekbuying offre la livraison gratuite si vous optez pour la formule standard. Cela permet de gagner quelques euros supplémentaires, pour des produits qui habituellement nécessitent entre 5 à 10 euros de livraison. De quoi économiser sur la facture finale. L’ensemble des produits que nous vous avons listés ci-dessus sont par exemple livrés dans un délai très court : entre deux jours à une semaine d’attente.

Cet article est sponsorisé par GeekBuying. Il a été réalisé par une équipe indépendante de la rédaction du Journal du Geek.