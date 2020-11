[11.11] La brosse à dents connectée et sonique SOOCAS X3U à 25 euros

Code promo : 11RAPIDE3

Excellent prix pour cette brosse à dents connectée et sonique, la SOOCAS X3U. Cette nouvelle version fidèle au précédent modèle, offre une fréquence de brossage jusqu’à 39600 tr/min et 4 modes de brossage. On retrouve également une réduction du bruit émis, l’analyse des mouvements pendant le brossage avec le résultat de l’efficacité du nettoyage via l’application mobile. Certifiée IPX7, elle dispose d’une batterie de 1000 mAh (autonomie jusqu’à 30 jours) avec une charge rapide en 4h.